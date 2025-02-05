Fark apaçık! İmamoğlu ile Yavaş'ı görüş ayrılığına düşüren adaylık tartışmasının ortasında CHP'yi düşündürecek anket

CHP radikal bir kararla 2025'te cumhurbaşkanlığı seçiminin gerçekleştiği senaryoya çalışıyor. Haliyle adayın kim olacağı geniş çaplı tartışma başlattı. CHP lideri Özgür Özel adayın, partinin 1 milyon 600 bin üyesinin katılacağı ön seçimle belirleneceğini duyurmuştu. Mansur Yavaş'ın sıcak bakmadığı 'adayı erkenden belirleme' kararına Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel sahip çıkıyor. BETİMAR'ın anket sonuçları adaylık için ismi en çok konuşulan Yavaş ile İmamoğlu arasında kayda değer oranda bir fark ortaya koydu.

EL ELE POZLARI ÇOK KONUŞULDU

ABB Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adaylık tartışmasının ortasında el ele poz vererek geniş yankı uyandırdı. Hakkındaki soruşturmalardan ifade verdikten sonra Çağlayan Adliyesi önünde partililere seslenen İmamoğlu'na Yavaş da Ankara'dan destek vermeye gelmişti.

YAVAŞ İLE İMAMOĞLU VE ÖZEL ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI

Bu pozun ardından tartışma devam etti. CHP’nin bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gösterilecek aday için ön seçim kararı alması sorulduğunda "Aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim" sözleriyle gündem yaratan Yavaş şöyle konuşmuştu:

"Seçim tarihimiz belli değil. O zamana kadar Türkiye’de şartlar değişir. Ben öncelik olarak şu ekonomik sıkıntı varken adayların birbirinin enerjisini yormaması, toplumun bununla uğraşmaması kanaatindeyim. Bütün siyasi partilerin, özellikle muhalefetin hep birlikte bugün yaşanan derin yoksulluğa sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum."

"BAKIŞI FARKLI OLABİLİR AMA YİNE DE BİZ KONUŞUR, EN DOĞRUYU BULURUZ"

İmamoğlu ise CHP'nin kararını desteklediğini "Şu anda partimizin ortaya koyduğu eğilim tarihidir. Halk ilk kez kendi partisinin adayını sandığa giderek seçme gayretindedir. Bu demokratik devrimi yürekten destekliyorum. Değerli başkanımız Mansur Yavaş'ın bakışı farklı olabilir ama yine de biz konuşuruz, bunlar parti içi meselelerdir. En doğruyu buluruz. Ellerimizin birlikte havaya kalktığı bir süreci tarifleriz. Milletimizin önümüzdeki 20-25 yılı umutla görmesi gerektiği bir başlangıcın arifesindeyiz" sözleriyle dile getirmişti.

ÖZGÜR ÖZEL TARTIŞMAYA NOKTA KOYDU

CHP lideri Özgür Özel ise tartışmaya "Milletin talebi, beklentileri seçimi başlatmıştır. Erken seçim isteyen bir partinin her şeyiyle seçime hazır olması gerektiğini söyledik. Erken seçimin adayı erken belirlenir, erkenden yola çıkacağız!" sözleriyle rest çekmişti.

YAVAŞ MI İMAMOĞLU MU? ANKET SONUÇLARI GELDİ

Adaylık için en çok konuşulan iki isim arasındaki bu görüş ayrılığının akıbeti merak edilirken BETİMAR Araştırma'nın TGRT Haber'de paylaşılan anket sonuçlarında İmamoğlu ile Yavaş arasında belirgin bir fark ortaya çıktı. İmamoğlu, Yavaş ve Özel dışındaki muhalefet liderleri için de oy kullanılan ankette "Diğer" yanıtının ve soruyu yanıtsız bırakanların çokluğu da ilgi çekti.

İLK İKİ ADAYLA DİĞER İSİMLER ARASINDAKİ FARK AÇIK

BETİMAR'ın "Muhalefetin adayı kim olmalı?" sorusunu yönelttiği ankette ortaya çıkan tablo şöyle:

Mansur Yavaş: %28,4

Ekrem İmamoğlu: %21,2

Özgür Özel: %4,0

Selahattin Demirtaş: %3,7

Kemal Kılıçdaroğlu: %2,7

Fatih Erbakan: %2,7

Muharrem İnce: %2,1

Ümit Özdağ: %1,5

Diğer: %8,9

Cevap yok: %24,8

YAVAŞ İLE ÖZEL'DEN 'ADAYLIK' GÖRÜŞMESİ

Bu arada Ankara kulislerinde Yavaş ile Özel'in bir araya geldiği, Yavaş'ın ön seçim kararına mesafeli duruşunu CHP liderine bildirdiği, görüşmeden uzlaşma çıkmadığı konuşuluyor.