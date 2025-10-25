Fatih Altaylı bırakıyor mu? Gazeteci Bahar Feyzan duyurdu: "Korktu gibi algılamayın"

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Altaylı, 3 Ekim'de hakim karşısına çıkmıştı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Fatih Altaylı'nın tutukluk halinin devamına hükmetmişti. Mahkeme esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı, 26 Kasım'a ertelemişti.

YOUTUBE'A ARA VERMİŞTİ

Bu gelişme sonrası Altaylı, Youtube kanalında sadece metnin yer aldığı bir video paylaşan Altaylı bir süre Youtube'a ara verdiğini ilan etmişti.

"SİYASETTEN USANMIŞ VAZİYETTE"

Gazeteci Bahar Feyzan, Fatih Altaylı'yı Silivri'de ziyaret etti. Kanalında açıklama yapan Feyzan şunları ifade etti:

"Çıkınca bir süre tatil yapmak, tatilden sonra da bilim ve röportaj programına devam etmek istiyor. Siyasetten usanmış vaziyette. Bunu korktu, geri adım attı gibi algılamayın."