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Fatih Altaylı'ya "yavşak" deyip açtı ağzını yumdu gözünü! Şaban Sevinç küplere bindi: "Kapasitesi yok, karakteri bu"

Berhan Şimşek'in dün "Sen oryantallik yapmayı iyi bilirsin" dediği Fatih Altaylı'ya bir tepki de gazeteci Şaban Sevinç'ten geldi. Fatih Altaylı'ya "yavşak" diyen Sevinç "Altaylı’nın, İmamoğlu ve Özel’in dostluğunu ve kader ortaklığını anlamasını beklemiyorum. Öyle bir kapasitesi yok. CHP de onun umurunda değil" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı'ya "yavşak" deyip açtı ağzını yumdu gözünü! Şaban Sevinç küplere bindi: "Kapasitesi yok, karakteri bu"
Hazar Gönüllü

CHP kurultayında son anda adaylığı kaçıran Berhan Şimşek'in tartışığı gazeteci Fatih Altaylı ile şimdi de Şaban Sevinç arasında hararetli bir tartışma patlak verdi. Altaylı'nın eleştirisine meslektaşı Sevinç'ten sert karşılık geldi.

ALTAYLI'DAN SEVİNÇ'E ELEŞTİRİ

Fatih Altaylı gündemi değerlendirdiği bugünkü YouTube videosunda CHP'nin adaylık tartışmasına değinirken Şaban Sevinç'e şöyle gönderme yaptı:

''Şaban Sevinç şey demiş; "İmamoğlu olmazsa adaylık Özgür Özel'e doğru gider." Gitmez kardeşim! CHP'nin iki adayı var; bir İmamoğlu, zaten şu anda aday fırsat olursa, iki Mansur Yavaş. İmamoğlu'nun adaylığı YSK'dan geçmezse, diploma meselesi, diploma komplosu diyeyim, hukuki bir şekilde halledilmezse Mansur Yavaş. Şimdiden başlıyorlar "Efendim Mansur Yavaş kim ya, bu zaten MHP'li, bakın etrafındakilere çok kötü adamlar..." Şimdi bu herkesin egosunu parlatır.''

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ŞABAN SEVİNÇ KÜPLERE BİNDİ: "FATİH ALTAYLI DENİLEN 'YAVŞAK'"

Altaylı'nın bu eleştirisi Sevinç'i kızdırdı. Kendisine sosyal medyadan yanıt veren Sevinç şunları kaydetti:

"Fatih Altaylı denilen “yavşak” yine bana çatmış. 7-8 ay önce de “CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu olacak” dediğim için beni yalanlayıp “sallıyor” demişti.

Şimdi de eğer diplomasını geri alıp aday olamazsa, Ekrem Başkanın da desteğiyle, onun adına Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel olabilir dediğim için terbiyesizlik yapmış Fatih Altaylı.

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"KARAKTERİ BUDUR"

Altaylı’nın, İmamoğlu ve Özel’in dostluğunu ve kader ortaklığını anlamasını beklemiyorum. Öyle bir kapasitesi yok. CHP de onun umurunda değil.

Fatih Altaylı, Aydın Doğan’a çalışıp Turgay Ciner’e söverken, Ciner bunu yanına alıp Aydın Doğan’a sövdürmüştü. Karakteri budur."

ALTAYLI İLE BERHAN ŞİMŞEK DE TARTIŞMIŞTI

Öte yandan Özgür Özel'in karşısına çıkıp aday olmak isteyen ancak geç kaldığı için aday olamayan Berhan Şimşek'i eleştiren Altaylı'ya yanıt verirken Şimşek şunları söylemişti:

"Hayatın boyunca iktidarların sözcülüğünde başrolünü ve kahramanlığını kimseye kaptırmadın ben 30 yıl sinema yaptım kameranın önünde televizyon stüdyolarında oryantallik yapmadım sen seversin, bu da sana kapak olsun!”

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Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

FATİH ALTAYLI, ŞABAN SEVİNÇ’E YALAKA DEMİŞTİ

Fatih Altaylı, Youtube kanalındaki yayında "Bütün siyasi partilerin içerisinde yalaka grubu vardır. Bu yalaka grubu liderlere yanlış adım attırırlar. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan hala Cumhurbaşkanıysa Kılıçdaroğlu'nun aday olması sayesindedir. İmamoğlu veya Yavaş'tan birisi aday olsa seçimi Erdoğan kazanamayacaktı. O gün Kılıçdaroğlu'nu adaylaştıran efendim siz varken başka kim aday olabilir diyenler bugün yine devreye girecekler. Bunun sinyallerini görüyoruz. Mesela Şaban Sevinç! Ekrem İmamoğlu aday olmazsa ibre Özgür Özel’e döner demiş. Dönmez kardeşim! İmamoğlu aday! İmamoğlu’nun adaylığı YKS’dan geçmezse aday Mansur Yavaş olur." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Şaban Sevinç
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