Fatih’te iki binanın çöktüğü mahallenin sakinleri konuştu: "Patlamayı duyduk, bomba zannettim"

İstanbul Fatih'te doğalgaz patlaması nedeniyle iki binanın çöktüğü olayla ilgili konuşan mahalleli, büyük panik yaşadıklarını anlattı. Olayla ilgili konuşan mahalleli Necat Cankurtaran, "Uyuyordum sese kalktım. Geldik baktık, her taraf yıkılmış halde gördük. Benim dayım oturuyor bir tanesinde de. Hastanedeymiş, durumu iyiymiş, haberini aldık da" dedi.

Ayvansaray Mahallesi'nde, doğalgaz patlaması sonrası iki binanın çökmesi sonucu 11 kişi enkaz altına kalmıştı. Yürütülen çalışmalar sırasında 1 vatandaşın cansız bedenine ulaşılmıştı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu tüm vatandaşlar enkaz altından çıkarıldı.

Ekiplerin enkazdaki çalışmaları tamamlanırken, konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sürüyor. Patlama sonrası yaralanan vatandaşların tedavileri devam ediyor.

"PATLAMAYI DUYDUK, BEN BOMBA ZANNETTİM"

"KUŞLAR BÖYLE GÖKYÜZÜNDE SESLİ BİR ŞEKİLDE UÇMAYA BAŞLADI"

Patlamanın yaşandığı mahallede oturan Reyhan Özçalışkan isimli vatandaş, "Patlamayı duyduk, ben bomba zannettim. Öyle bir yüksek patlamaydı. Sonra herkes kapıya çıktı. Herkes birine bakıyor.

Bir de kuşlar böyle gökyüzünde sesli bir şekilde uçmaya başladı. Sonra buraya geldik, herkes geldi. Doğalgaz patlaması olduğunu söylüyorlar" şeklinde konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Enkaz altındaki yakınına telefonla ulaştı: 'Faik iyi misin?' Enkaz altındaki yakınına telefonla ulaştı: 'Faik iyi misin?'

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O görüntüler infial yaratmıştı: Görevden alındılar!O görüntüler infial yaratmıştı: Görevden alındılar!
Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 1 yaralıKahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 1 yaralı

patlama İstanbul Fatih bina
En Çok Okunan Haberler
İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

İran'ın saldırısı sonrası İsrail'den açıklama geldi: "Tamamen tesadüf"

İran'ın saldırısı sonrası İsrail'den açıklama geldi: "Tamamen tesadüf"

Hagi'den Türkiye maçı için sürpriz çıkış! "Türkiye'nin tek avantajı var"

Hagi'den Türkiye maçı için sürpriz çıkış! "Türkiye'nin tek avantajı var"

Pantolonu fena dile düştü! "Saçmalamışsın"

Pantolonu fena dile düştü! "Saçmalamışsın"

İran'dan Hürmüz Boğazı için "geçiş ücreti" açıklaması! Dudak uçuklatan rakam

İran'dan Hürmüz Boğazı için "geçiş ücreti" açıklaması! Dudak uçuklatan rakam

29 günde 10 ton sattı! Çerez gibi yiyorlar

29 günde 10 ton sattı! Çerez gibi yiyorlar

En Çok Aranan Haberler

