Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden son dakika haberi geldi... Başhekim son durumu paylaştı: "Sevindirici şekilde iyi yanıt aldık"

Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Yeni gelişme var mı? sorularına yanıt aranırken Manisa Büyükşehir Belediye Bakanı Ferdi Zeyrek'le ilgili hastaneden son dakika haberi geldi. Dün gece saatlerinde evinin bulunduğu sitedeki havuzda meydana gelen arızayı giderirken elektrik akımına kapılan Zeyrek, ağır yaralanmış 70 dakika sonra duran kalbi yeniden çalıştırılmıştı. Zeyrek'in yaralandığı haberini duyan Manisalılar hastaneye akın etmişti.

HASTANEDEN FERDİ ZEYREK İÇİN AÇIKLAMA

Ferdi Zeyrek'in tedavisinin sürdüğü hastanede bekleyiş sürerken, sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Açıklamada bulunan Başhekim Prof. Dr. İsmet Topçu şu ifadelere yer verdi:



"20-25 dakika sonra hastanemize getirildi. 50 dakika sonra bir yanıt aldık. Bu kaliteli bir dönüştü. Kendisini yoğun bakıma aldık.

Daha sonra süreci birlikte takip etmeye başladık. ECMO uygulamasına karar verildi. İzmir'den eksik olan malzemeler tedarik edildi. Sevindirici şekilde iyi yanıt aldık. Son iki saat içinde idrar çıkışlarında da iyileşme olduğunu gözlemedik"

ÖZEL'DEN AÇIKLAMA: "TEDAVİYE OLUMLU YANITLAR VAR"

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Zeyrek'in durumuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Özel şunları söyledi:

"Manisa'nın bir evladı, sevmeyenin olmadığı herkesle barışık, çok dua almış. Mucizenin de sebebi bu bence. 70 dakika sonra çalışmayan kalbin çalışması duayla olan bir mucize bence. Yapılması gereken her şey yapılıyor. Her geçen saat daha iyi haber alıyoruz. İhtiyatlı konuşmak ve beklemek zorundayız. Ferdi'nin tedaviye verdiği olumlu yanıtlar var. O yüzden iyi olacaktır. Arayan soran herkese teşekkür ediyoruz"