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Fesih kararı sonrası 'Yeni Anayasa hazırlığı' iddiası! 'Cumhurbaşkanı yerine Başkan' detayı... Erdoğan'ın görev süresi sıfırlanacak.

Terör örgütü PKK'nın kendisini feshettiğini ve silah bırakacağını ilan etmesinin ardından 'Yeni Anayasa hazırlığı' iddiası gündeme geldi. Kulislerde yeni yapılacak anayasa ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev süresinin sıfırlanması hedeflendiği belirtildi. Söz konusu planlanan değişiklikte 'Başkan' detayı ise dikkat çekti.

Fesih kararı sonrası 'Yeni Anayasa hazırlığı' iddiası! 'Cumhurbaşkanı yerine Başkan' detayı... Erdoğan'ın görev süresi sıfırlanacak.
Devrim Karadağ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'nin açılışında DEM Partili vekillerle tokalaşmasıyla başlayan ve 22 Ekim'de yaptığı çağrı sonrasında 'Terörsüz Türkiye' hedefinde yeni bir aşamaya geçildi. Terörist başı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta silah bırakma ve fesih çağrısı sonrası terör örgütü PKK kongresini topladı.

PKK FESİH KARARINI AÇIKLADI

Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs'ta gerçekleştirdiği kongresinde alınan kararları dün açıkladı. Örgüt kendisini feshettiğini ve silahlı mücadeleyi bıraktığını duyurdu.

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'YENİ ANAYASA HAZIRLIĞI' İDDİASI

Bölücü örgütün kendini fesih kararı almasının ardından yeni anayasa iddiaları ise yeniden yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

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"‘CUMHURBAŞKANI’ İFADESİ ‘BAŞKAN’ İLE DEĞİŞTİRİLECEK"

Halk TV'den gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre hazırlanacak yeni anayasada ‘Cumhurbaşkanı’ ifadesinin ‘Başkan’ ile değiştirilme hazırlığı olduğunu ifade etti.

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"ERDOĞAN'IN GÖREV SÜRESİ SIFIRLANACAK"

Saymaz, bu değişiklik sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev süresinin sıfırlanmış sayılacağı ve böylelikle görevine devam etmesinin yolunun açılacağı belirtildi.

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pkk Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasa Terörsüz Türkiye
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