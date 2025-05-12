Cüneyt Özdemir, daha fazla dayanamadı, sitem dolu paylaşım: "Barış beğendiremiyoruz"

Terörsüz Türkiye yolunda kritik bir aşamaya geçildi. Terör örgütü PKK, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı sonrası 5-7 Mayıs tarihlerinde topladığı kongrede aldığı kararları duyurdu.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK SİLAH BIRAKTI

Terör örgütü PKK, kendisini feshettiğini ve silahlı mücadeleyi bıraktığını ilan etti. Örgütün bu açıklaması bir anda gündem yaratırken, iktidar ve muhalefet kesimlerinden temkinli açıklamalar geldi.

ERDOĞAN: "KRİTİK BİR EŞİK AŞILDI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Kritik bir eşik aşıldı" ifadelerini kullanırken, söz konusu fesih kararının PKK'nın tüm uzantılarını kapsayan bir karar olarak değerlendirdiklerini söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli sürece katkı sağlayan tüm kesimlere teşekkürlerini iletirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 'Barışın yanındayız" diyerek tereddütlerini dile getirdi.

TEPKİLER DE GELDİ

Türkiye, PKK'nın fesih kararını konuşurken; bazı kesimlerden ise söz konusu sürece tepkiler yükseldi. İYİ Parti ve Zafer Partisi'nden çok sert açıklamalar geldi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir'den ise bazı kesimlerden yükselen olumsuz seslere sitem ederken, yaptığı tek cümlelik paylaşımla gündem olmayı başardı.

"BAĞZILARINA 'BARIŞ'I BEĞENDİREMİYORUZ!"

Özdemir, sosyal medya hesabından "BaĞzılarına 'barış'ı beğendiremiyoruz!" diye yazdı. Özdemir'in bu paylaşımı kısa sürede çok konuşuldu.