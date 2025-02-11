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  4. Hem itiraf etti hem de kaçtı... Alkolmetreyi üflemeyi reddedip bavulunu alıp gitmeyi tercih etti!

Hem itiraf etti hem de kaçtı... Alkolmetreyi üflemeyi reddedip bavulunu alıp gitmeyi tercih etti!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
11.02.2025 09:34
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Denetim yapan polis ekipleri bile şaşkına döndü, alkollü olduğunu itiraf edip alkolmetreyi üflemeyi reddetti. 48 yaşındaki Şuayip G., eşyalarını koyduğu bavulu aldı ancak otomobilini orada bırakarak bölgeden ayrıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Caddesi’nde denetim yaptıkları sırada şüphe üzerine 57 AC 414 plakalı otomobili durdurdu. Şuayip G., denetip yapan polis ekiplerine, araçtan inip alkollü olduğunu itiraf etti.

BOVULUNU ALIP GİTTİ

BOVULUNU ALIP GİTTİ

Ancak Şuayip G., ekiplerin alkol testi yapmak üzere kendisine uzattığı alkolmetreyi üflemeyi reddetti.

Daha sonra aracına yönelen Şuayip G., bagajdan bavul çıkardı. Kişisel eşyalarını bavula koyan Şuayip G., bölgeden uzaklaştı.

CEZALARI DA YANINDA GÖTÜRDÜ

CEZALARI DA YANINDA GÖTÜRDÜ

Sürücü Şuayip G.'ya 'Alkolmetreye üflememe' suçundan 26 bin 550 lira ceza uygulandı, ehliyetine 2 yıl el konuldu. Otomobil çekiciyle otoparka götürüldü.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
alkol polis Bursa alkolmetre bavul
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