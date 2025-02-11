Son dakika | CHP'de ön seçim tarihi belli oldu! Cumhurbaşkanı adayı o gün belirlenecek

Son dakika haberi: CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için hazırlanıyor. Ön seçim tarihi belli oldu.

CHP'DE KRİTİK TARİH 23 MART

Ön seçim 23 Mart Pazar günü yapılacak.

ÖN SEÇİMDE YAVAŞ YOK

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ön seçime katılmayacağı duyurulmuştu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN BAHÇELİ'YE 'GEÇMİŞ OLSUN' DİLEĞİ

Bu arada CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile ön seçim konusunun masaya yatırıldığı üçlü görüşmenin ardından ilk kez grup toplantısında konuşuyor. Özel'in konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:

Geçtiğimiz hafta perşembe günü sayın Devlet Bahçeli'nin bir kalp kapakçığı operasyonu geçirdiğini öğrendik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Ben şahsen yakından takip ettim.

"HIRSLA, KİNLE VERGİ ALIYORLAR"

2024 yılında sahte içkiden 500 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu yıl 600'ü geçecek. Bunun sebebi içkiden alınan yüksek vergilerdir. Bunun adı yaşam tarzı vergisidir. İdeolojik yaklaşımla, hırsla, kinle vergi alıyorlar.