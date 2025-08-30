HABER

Gizli çekilmiş ve montajlı mahrem görüntüleri internete düşmüştü! Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

İtalya 'yetişkin site' skandalıyla sallanıyor. Aralarında Başbakan Giorgia Meloni'nin de olduğu çok sayıda tanınmış kişinin montajlı, gizli çekilmiş ya da mahrem görüntüleri +18 internet sitelerinde yayımlandı. Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, Meloni'den ilk tepki geldi: "Tiksiniyorum. Bunları klavyenin arkasına saklanarak yapanların olması rezalet"

İtalya'daki büyük skandal ülkeyi sarstı, tüm dünyada gündem oldu. İsmini, İtalyancada argoda kullanılan bir terimden alan platformda (Phica), çok sayıda kadının fotoğraflarının izinsiz olarak kullanıldığı ve cinsel içerikli pozlar verdirecek şekilde tahrif edildiği ortaya çıktı.

ARALARINDA BAŞBAKAN MELONİ DE VAR

Başbakan Meloni, kızkardeşi Arianna ve ve muhalefet lideri Elly Schlein gibi politikacıların yanı sıra, sanat ve medya dünyasından ünlü isimlerin görüntüleri sitenin "VIP bölümünde" bulundu.

GİZLİ ÇEKİLMİŞ GÖRÜNTÜLER VAR

Sitede, dijital olarak tahrif edilmiş mayolu plaj fotoğrafları ya da giyinme odaları gibi yerlerde gizli çekildiği anlaşılan görüntüler de tespit edildi.

CİNSİYETÇİ BAŞLIK VE YORUMLAR

Bu fotoğraflara cinsiyetçi başlık ve yorumlar eklendiği belirlendi.

MELONİ'DEN TEPKİ: "TİKSİNİYORUM"

Son vaka üzerine Başbakan Meloni de bir açıklama yaptı ve "Yaşananlardan tiksiniyorum" dedi.

Corriere della Sera gazetesinin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Başbakan, "2025 yılında hala bir kadının onurunu ayaklar altına almayı, cinsiyetçi ve kaba hakaretlerle hedef almayı normal ve meşru görenlerin, bir de bunu anonimliğin veya klavyenin arkasına saklanarak yapanların olması rezalet" dedi.

Kaynak: BBC Türkçe

