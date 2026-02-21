HABER

Gözler ABD'nin İran saldırısında! Hamaney ve oğlunun öldürülmesi de masada

ABD ile İran muhtemel bir savaşın kıyısında. Dünya nefesini tutmuş Washington ve Tahran'dan gelen karşılıklı açıklamaları takip ediyor. ABD'de Axios'a konuşan bir yetkili isim ise İran'da hedeflerden birinin Hamaney ve oğlunun olduğunu açıkladı.

Amerikan haber platformu Axios'a konuşan kıdemli bir ABD'li yetkili, İran'ın nükleer programı konusunda yürütülen müzakerelere ilişkin iddialarda bulundu. Yetkili, ABD yönetiminin, İran'ın bomba yapma olasılığının ortadan kalkacağı şekilde "sembolik" düzeyde nükleer zenginleştirme izni verilmesi öngörülen bir öneriyi değerlendirmeye hazır olduğunu öne sürdü.

'SALDIRIYI ENGELLEMEK İSTİYORLARSA REDDEDEMEYECEĞİMİZ BİR TEKLİF SUNULMALI'

ABD Başkanı Donald Trump'ın somut ve siyasi olarak kabul görebilecek bir anlaşmayı kabul etmeye hazır olacağına işaret eden yetkili, "Eğer İran bir saldırıyı engellemek istiyorsa bize reddedemeyeceğimiz bir teklif yapmalı. Eğer oyun oynarlarsa çok sabırla karşılanmayacaklar." ifadelerini kullandı.

HAMANEY VE OĞLU LİSTEDE!

Öte yandan diğer yetkililer ise Trump'a İran konusunda her senaryonun sunulduğunu, bu seçeneklerden birinin İran lideri Hamaney ve oğlunun öldürülmesi olduğunu da iddia etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin uranyum zenginleştirmesini sıfırlama talebinde bulunmadığını belirtmiş, müzakereler çerçevesinde iki üç gün içerisinde Washington yönetimine nükleer anlaşma taslağını sunacaklarını söylemişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

