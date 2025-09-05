Gürsel Tekin'in heyetinde yer alıyordu! Bir isim daha heyetten çekildi
CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na ait kongrenin iptal edilmesi sonrasında Gürsel Tekin mahkeme tarafından İl Başkanı olarak atanmıştı. Tekin'in heyetinde yer alan Hasan Babacan çekildiğini duyurmuştu. Müjdat Gürbüz de CHP İstanbul İl Yönetimi başkanlığından çekildi.
