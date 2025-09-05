HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gürsel Tekin'in heyetinde yer alıyordu! Bir isim daha heyetten çekildi

CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na ait kongrenin iptal edilmesi sonrasında Gürsel Tekin mahkeme tarafından İl Başkanı olarak atanmıştı. Tekin'in heyetinde yer alan Hasan Babacan çekildiğini duyurmuştu. Müjdat Gürbüz de CHP İstanbul İl Yönetimi başkanlığından çekildi.

Gürsel Tekin'in heyetinde yer alıyordu! Bir isim daha heyetten çekildi
Recep Demircan

Ayrıntılar birazdan...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Fidan'dan, Bakan Güler’e ziyaretBakan Fidan'dan, Bakan Güler’e ziyaret
OpenAI duyurdu! LinkedIn'e rakip geliyorOpenAI duyurdu! LinkedIn'e rakip geliyor

Anahtar Kelimeler:
Gürsel Tekin CHP ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rachid Ghezzal'dan herkesi şaşırtan hamle! Futbolu bırakacak derken Fransız devine transfer oldu

Rachid Ghezzal'dan herkesi şaşırtan hamle! Futbolu bırakacak derken Fransız devine transfer oldu

Beşiktaş'tan ezeli rakibe gitti! Ernest Muçi resmen Trabzonspor'da!

Beşiktaş'tan ezeli rakibe gitti! Ernest Muçi resmen Trabzonspor'da!

Tahliye edilen CHP'li isim hakkında kulisleri sallayan iddia

Tahliye edilen CHP'li isim hakkında kulisleri sallayan iddia

Yer: Sakarya! Cankurtaranlar boğulan kişiyi kurtardı: Kimlik tespiti yapılınca gerçek ortaya çıktı! Tam 22 yıl...

Yer: Sakarya! Cankurtaranlar boğulan kişiyi kurtardı: Kimlik tespiti yapılınca gerçek ortaya çıktı! Tam 22 yıl...

CHP'nin itirazlarına bir ret bir kabul! Kritik 'kongre' belli oldu

CHP'nin itirazlarına bir ret bir kabul! Kritik 'kongre' belli oldu

Değerleri tam 20 milyon dolar! Esad'ın arabaları müzayedede satıldı

Değerleri tam 20 milyon dolar! Esad'ın arabaları müzayedede satıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.