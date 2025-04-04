Halfeti'de '4 Nisan' önlemleri: Teröristbaşı Öcalan'ın doğum gününü kutlamak isteyenlere geçit verilmedi

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum yeri Halfeti'de bugün güvenlik önlemleri üst seviyede. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ilçeye çıkan ana arterlerde kontrol noktaları oluşturuldu ve şüpheli görülen araçlar detaylı aramadan geçirildi.

GENİL ÇAPLI DEVRİYE, HAVADAN DESTEK...

Güvenlik güçleri, yasa dışı eylemleri önlemek için bölgede geniş çaplı devriye faaliyetleri yürütürken, helikopter ve dron destekli hava gözetimi de sağlandı.

"GEREKLİ TEDBİRLER SÜRDÜRÜLECEK"

Yetkililer, alınan önlemler sayesinde bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtirken, kamu düzenini bozabilecek her türlü girişime karşı gerekli tedbirlerin sürdürüleceğini vurguladı.

"4 NİSAN İLE SINIRLI KALMAYACAK"

Öte yandan, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla alınan önlemlerin sadece 4 Nisan ile sınırlı kalmayacağı ve bölgedeki güvenlik politikalarının kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

DEM PARTİLİLER DİYARBAKIR'DAN YOLA ÇIKMIŞTI

DEM Partililer, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü için 1 Nisan'da Diyarbakır'dan 4 günlük bir yürüyüş başlatmıştı. Partiden yapılan açıklamada "Tüm yurtsever gençliği 1 Nisan'dan 4 Nisan'a yürüyüşümüzün geçeceği tüm kentlerde baharın sıcaklığı ile bizlere katılmaya, barış ve demokratik toplum çağrısını anlamaya, anlatmaya, tartışmaya ve tartıştırmaya çağırıyoruz. Diyarbakır, Siverek, Hilvan ve Şanlıurfa’dan geçecek yürüyüşümüz 4 Nisan'da Ömerli’ye ulaşarak yeni bir başlangıcın ilanını tamamlayacaktır." denmişti.