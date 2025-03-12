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Halk Tv'deki 'Rasim Ozan Kütahyalı' krizine Küçükkaya'dan tepki! İki tarafı da eleştirdi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
12.03.2025 15:59
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Halk TV'de 'toplu istifa'ya neden olan Rasim Ozan Kütahyalı röportajının yankıları sürerken; aynı kanalda çalışan gazeteci İsmail Küçükkaya, yaşananlara ilişkin dikkat çeken yeni açıklamalar geldi. Küçükkaya, canlı yayında yaşananları değerlendirirken iki tarafa da yüklendi: "Kayda Geçsin ekibi çok yıprattı kanalı dün. Patron da bence yanlış kriz yönetimi yaptı."

Halk Tv'deki 'Rasim Ozan Kütahyalı' krizine Küçükkaya'dan tepki! İki tarafı da eleştirdi

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın Halk TV'nin YouTube kanalında yayımlanan röportajı, kanal içinde kriz yarattı. Söz konusu röportaja büyük tepki gösteren Serpil Yılmaz ve ardından Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan ve Barış Pehlivan'dan oluşan Kayda Geçsin ekibi ile Barış Terkoğlu Halk TV'den istifa etti.

HALK TV'NİN SAHİBİ MAHİROĞLU, "YOL KAZASI" DEDİ

Kanal sahibi Cafer Mahiroğlu ise bilgisi olmadığını söylediği röportajı "yol kazası" olarak adlandırırken, haberi olsaydı söz konusu röportaja onay vermeyeceğini söyledi.

"Kayda Geçsin" ekibinden söz hakkı talep ettiğini ancak reddedildiğini belirten Mahiroğlu, "Cevap hakkımı kullanmakta ısrar edince, program yapmamayı tercih ettiklerini ilettiler. Oysa cevap hakkı kutsaldır ve hiçbir demokrat bunu reddetmez, hayal kırıklığı yaşıyorum" dedi.

RÖPORTAJ YAYINDAN KALDIRILDI

Kanalda "toplu istifa" getiren Rasim Ozan Kütahyalı söyleşisi, kanalın YouTube hesabından kaldırıldı.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA'DAN İKİ TARAFA DA ELEŞTİRİ

Söz konusu yaşananların yankıları sürerken, Halk TV'de "Yeni Bir Sabah" programını sunan gazeteci İsmail Küçükkaya'dan ise dikkat çeken açıklamalar geldi.

İki tarafı da eleştiren Küçükkaya, "Kayda Geçsin ekibi çok yıprattı kanalı dün. Patron da bence yanlış kriz yönetimi yaptı. En büyük şaşkınlığım ve üzüntüm, bu kanalı en çok benim düşünüyor olmamdır." ifadelerini kullandı.

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"GÖRÜNCE 'ALLAH ALLAH' DEDİM"

Küçükkaya'nın açıklamaları şöyle;

"Ben Rasim Ozan Kütahyalı’nın YouTube için yapılan yayınını görünce ‘Allah Allah’ dedim. Bizim internetin başındaki Bengü’yü aradım. Onun haberi yoktu. Bilmiyorum dedi o da bir baktı biz ikimiz de biraz şaşırdık doğrusu.

"ÖLÇÜSÜZ BULDUM ÇOK ŞAŞIRDIM DOĞRUSU"

Ondan sonra ben ertesi günde yayında baktım o sırada bin kişi falan izlemişti. Sonra bizim Halk TV’deki arkadaşlarımız tweetler attılar. Benim çok sevdiğim sıklıkla programımda ağırladığım cezaevlerine düştükleri zaman daima demokratik haklarına sahip çıktığım. Böyle onu da çok ölçüsüz buldum çok şaşırdım doğrusu. Bütün yaşananlar bana biraz absürt geldi. Tuhaf baştan itibaren hepsi. Fakat bu tepkiyi abartılı ve orantısız buldum.

"BURALARDA PARLADI HEPSİ"

Cafer Mahiroğlu ile bu kanalda en az görüşen benimdir, bak iddia ediyorum. Ben aramam o beni aradığı zaman konuşurum fakat Şule olsun, Barış’lar olsun, Murat olsun istedikleri zamanda Cafer Mahiroğlu ile konuşurlar, hele Şule… Dolayısıyla bu meselede bir hata görüyorlarsa olabilir. Bence bir bardak suda fırtına koparılıyor. Patron da yanlış yaptı. Beni arasa ona da söylerim. Dün akşam Ece Üner’in programına çıkıp da vatandaşın 20 dakikasını almış oldu bence o da yanlış. Ben sadece 3 saatlik programımda 3 dakika bıraktım bu konuya. Patronda oraya çıkıp bunu anlatmak falan o da yanlış. Yani neresinden tutarsanız elinizde kalıyor. Üzüldüğüm şey şu: Halk TV çok kıymetli bir marka. Türkiye’nin bugünkü durumunda demokrasiyi özgürlükleri savunan bu arkadaşlarımız buralarda parladı hepsi. Kayda Geçsin bu. Buralarda parladı hepsi.

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"ŞÖYLE BİR İFADE GÖRDÜM HOŞUMA GİTMEDİ"

Şöyle bir ifade gördüm Murat Ağırel’de hoşuma gitmedi. ‘Haftada bir yayın yaptığım Halk TV’ diye… Hayır sen Halk TV ile özdeşleşmiştin. Profesyonel hayatta şunu gördüm ben. Bu işler olabilir ayrılabilirsiniz ama düzgün düzgün ayrılırsınız.

"KANALI ÇOK YIPRATTILAR, PATRON DA HATALI"

Kayda Geçsin ekibi çok yıprattı kanalı ona üzüldüm. Patronda bence yanlış kriz yönetimi yaptı oraya çıkarak o da hatalı. Ama olabilir önemli olan kurumdur bu kurumun demokrasiye katkılarının devam etmesi en tabi beklentimdir. Ben olayım olmayayım."

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Halk TV ismail küçükkaya Rasim Ozan Kütahyalı
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