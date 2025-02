Hangi surede 2 besmele vardır? Bu özel durumun sebebi nedir?

Besmele çekmek, Allah’ın rahmetini ve yardımını istemek anlamlarını taşır ve İslam inancında önemli bir yere sahiptir. Bir işe başlamadan "Bismillahirrahmanirrahim" demek, yapılan işin hayırlı, bereketli ve doğru bir şekilde sonuçlanması için niyet etmeyi ifade eder. Aynı zamanda, bu ifade Müslümanların Allah’a olan bağlılıklarını, saygılarını ve her an O’na yöneldiklerini göstermelerinin bir yoludur. Besmele çekmenin önemi, manevi huzur ve bilinç kazandırması açısından değerlidir. Bu noktada, 2 besleme bulunan sure merak edilmektedir.

Hangi surede 2 besleme vardır?

Kur’an-ı Kerim’de iki besmele bulunan tek sure, Neml Suresi'dir. İlk besmele, Kur’an’daki diğer surelerde olduğu gibi surenin başında bulunur. Bu, Kur’an surelerinin başlangıcında bulunan ve Allah’ın rahmetini, bağışlayıcılığını hatırlatan normal bir durumdur. Ancak, Neml Suresi’ninde ,surenin 30. ayetinde ikinci bir besmelenin ayrıca yer alması oldukça dikkat çekmektedir.

Bu ayet, Süleyman Peygamber tarafından Sebe Melikesi Belkıs’a gönderilen bir mektubun başlangıcını ifade etmektedir. Süleyman Peygamber, Belkıs’ı Allah’a iman etmeye davet ederken, mektubunun başında besmele çekerek Allah’ın rahmet ve merhametini hatırlatmıştır. Bu olay, Kur’an’da peygamberlerin tebliğlerinde Allah’a olan bağlılıklarını ve her işe Allah’ın adıyla başlamayı ön planda tuttuklarını vurgular.

Neml Suresi’nde bulunan ikinci besmele, Kur’an’daki diğer surelerden ayrılarak eşsiz bir özellik taşır. Bu durum, besmelenin anlam ve önemini de bir kez daha gözler önüne serer. Suredeki besmelede, sadece bir dua ya da niyet ifadesi değil, aynı zamanda insanın Allah’a yönelmesinin ve O’na teslimiyetinin derin bir sembolü olduğu da vurgulanır. Süleyman Peygamber’in bu davranışı, Müslümanlar için bir örnek teşkil eder. Ayrıca, Allah’a olan bağlılığın günlük hayatta da uygulamalı olarak göstermenin ne kadar önemli olduğu hatırlatılır.

Bu özel durumun sebebi nedir?

Neml Suresi’nde iki besmele bulunması, Kur’an-ı Kerim’de nadir görülen ve yalnızca bu sureye özgü bir özelliktir. Bu durum, surenin içeriğinde anlatılan önemli bir olaydan kaynaklanmaktadır. Neml Suresi’nin başındaki ilk besmele, Kur’an’daki diğer surelerde olduğu gibi geleneksel olarak surenin başlangıcında yer alır. Ancak ikinci besmele, surenin 30. ayetinde geçmekte ve şu şekilde ifade edilmektedir:

“İnnehu min Süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahim” (Gerçekten bu, Süleyman’dandır ve gerçekten bu, Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyladır).

Bu ayet, Hz. Süleyman Peygamber ile Sebe Melikesi Belkıs arasında geçen bir olayı anlatmaktadır. Ayette Süleyman Peygamber, mektubuna Allah’ın adıyla başlamış ve bu davranışıyla hem Allah’a olan bağlılığını hem de O’nun rahmet ve merhamet sıfatlarına olan inancını vurgulamıştır. Süleyman’ın bu mektubu, Belkıs’ı Allah’a iman etmeye ve tevhid inancını kabul etmeye davet eden bir tebliğ niteliği taşımaktadır. Süleyman Peygamber, mektubunun başında besmeleye yer vererek mesajının hayırlı, bereketli ve doğru bir şekilde sonuçlanması için Allah’ın yardımını dilemiştir.

Bu olay, İslam geleneğinde besmelenin ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu ve her işe Allah’ın adıyla başlamanın bir ibadet niteliği taşıdığını gösterir. Besmele Kur’an-ı Kerim’deki her surenin başında yer alır, ancak ikinci kez bir ayetin içinde yer alması Neml Suresi’ni benzersiz kılmaktadır. Bu özellik hem Kur’an’ın edebi ve manevi derinliğini ortaya koyar hem de Müslümanların Allah’a olan teslimiyetlerini ifade eder.