Herkes iPhone 17'yi konuşurken, ABD'de ilginç deneme... Stadyumun farklı noktalarına yerleştirilecek

Akıllı telefon kameraları sadece günlük fotoğraf veya video çekmek için değil, artık profesyonel yayıncılıkta da sahneye çıkıyor. Bu anlamda ABD merkezli teknoloji şirketi Apple ise geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdüğü iPhone 17 Pro ile dikkat çekici bir test hazırlığında.

IPHONE 17 PRO, RESMİ BİR MAÇTA "CANLI YAYIN KAMERASI" OLARAK KULLANILACAK

Webtekno'da yer alan habere göre, Apple, iPhone 17 Pro’yu geleneksel yayın ekipmanlarına alternatif olarak test etmeye hazırlanıyor. İlk deneme, Apple TV+’ta yayınlanacak MLB maçında yapılacak.



Fotoğraf kaynağı: (MLB.com / Apple TV+)

Fenway Park’ta gerçekleşecek Boston Red Sox - Detroit Tigers karşılaşmasında dört iPhone 17 Pro, stadyumun farklı noktalarına yerleştirilecek. Amaç, geleneksel kameraların ulaşamadığı açılardan görüntü almak.



Fotoğraf kaynağı: (MLB.com / Apple TV+)

Canlı yayın sırasında iPhone 17 Pro ile çekilen görüntüler “iPhone görüntüsü” etiketiyle izleyiciye sunulacak.