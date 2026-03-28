Hürmüz Boğazı'na Trump Boğazı diye adlandırdı, "Benim ağzımdan hiçbir şey yanlışlıkla çıkmaz" dedi

ABD Başkanı Donald Trump, Miami'de yaptığı konuşmada Hürmüz Boğazı'nı Trump Boğazı olarak adlandırdı. Yanlışlıkla söylemiş gibi yapan Trump, daha sonra, "Sahte haber medyası 'Yanlışlıkla söyledi' diyecek. Hayır… Benim ağzımdan hiçbir şey yanlışlıkla çıkmaz" dedi.

Hürmüz Boğazı'na Trump Boğazı diye adlandırdı, "Benim ağzımdan hiçbir şey yanlışlıkla çıkmaz" dedi
Mustafa Fidan

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve neredeyse bir aydır devam eden savaşla ilgili son gelişmeleri değerlendirmek üzere kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump'tan ilginç açıklamalar geldi.

Hürmüz Boğazı na Trump Boğazı diye adlandırdı, "Benim ağzımdan hiçbir şey yanlışlıkla çıkmaz" dedi 1

TRUMP'TAN HÜRMÜZ BOĞAZI ÇIKIŞI: "TRUMP BOĞAZI'NI AÇIN"

Miami'deki toplantıda konuşan Trump, Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak telaffuz etti. Daha sonra 'Aa ne korkunç bir hata' diyen Trump, sözlerini "Benim ağzımdan hiçbir şey yanlışlıkla çıkmaz" ifadeleriyle sürdürdü.

Savaşın başladığı günden itibaren sıra dışı demeçleriyle gündem yaratan ABD Başkanı Trump, İran ve Hürmüz Boğazı'yla ilgili çarpıcı bir çıkış yaptı.

Hürmüz Boğazı na Trump Boğazı diye adlandırdı, "Benim ağzımdan hiçbir şey yanlışlıkla çıkmaz" dedi 2

HÜRMÜZ BOĞAZI'NA TRUMP BOĞAZI DEDİ

ABD Başkanı Trump, şunları söyledi;

"İran’ın Trump Boğazı'nı açması gerekiyor. Yani Hürmüz Boğazı'nı. A pardon, ne korkunç bir hata. Sahte haber medyası 'Yanlışlıkla söyledi' diyecek. Hayır… Benim ağzımdan hiçbir şey yanlışlıkla çıkmaz"

"İRAN ORTA DOĞU'DA ARTIK ZORBA DEĞİL"

Sadece İsrail'i değil türm Orta Doğu'yu kurtardık. İran Orta Doğu'da artık zorba değil. İran'a öyle bir vurduk müzakere i,çin bize yalvarıyor.

İran'ın liderlerinin tümünü ölürdük. "

Hürmüz Boğazı na Trump Boğazı diye adlandırdı, "Benim ağzımdan hiçbir şey yanlışlıkla çıkmaz" dedi 3

"NATO BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

İsrail'le birlikte İran'a karşı saldırılarda NATO'dan beklediği desteği göremediğini dile getiren Trump, "NATO beni hayal kırıklığına uğrattı. Yardım etmeyeceklerini biliyordum" dedi.

"SIRADA KÜBA VAR"

İran'a yönelik saldırıları değerlendiren ve NATO'yu eleştiren Trump, "Sırada Küba var" diyerek Venezüela'nın ardından dile getirdiği Küba hedefini yeniden hatırlattı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kolonlardan ses gelen binada panik: 51 kişi tahliye edildiKolonlardan ses gelen binada panik: 51 kişi tahliye edildi
Servis midibüsü devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralıServis midibüsü devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralı

En Çok Okunan Haberler
İsrail muhalefetinden itiraf gibi açıklama: 'Ordu çöktü'

İsrail muhalefetinden itiraf gibi açıklama: 'Ordu çöktü'

Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Hastalığını ilk kez açıkladı

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Hastalığını ilk kez açıkladı

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

