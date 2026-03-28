Hürmüz Boğazı'na Trump Boğazı diye adlandırdı, "Benim ağzımdan hiçbir şey yanlışlıkla çıkmaz" dedi

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve neredeyse bir aydır devam eden savaşla ilgili son gelişmeleri değerlendirmek üzere kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump'tan ilginç açıklamalar geldi.

TRUMP'TAN HÜRMÜZ BOĞAZI ÇIKIŞI: "TRUMP BOĞAZI'NI AÇIN"

Miami'deki toplantıda konuşan Trump, Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak telaffuz etti. Daha sonra 'Aa ne korkunç bir hata' diyen Trump, sözlerini "Benim ağzımdan hiçbir şey yanlışlıkla çıkmaz" ifadeleriyle sürdürdü.

Savaşın başladığı günden itibaren sıra dışı demeçleriyle gündem yaratan ABD Başkanı Trump, İran ve Hürmüz Boğazı'yla ilgili çarpıcı bir çıkış yaptı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NA TRUMP BOĞAZI DEDİ

ABD Başkanı Trump, şunları söyledi;

"İran’ın Trump Boğazı'nı açması gerekiyor. Yani Hürmüz Boğazı'nı. A pardon, ne korkunç bir hata. Sahte haber medyası 'Yanlışlıkla söyledi' diyecek. Hayır… Benim ağzımdan hiçbir şey yanlışlıkla çıkmaz"

"İRAN ORTA DOĞU'DA ARTIK ZORBA DEĞİL"

Sadece İsrail'i değil türm Orta Doğu'yu kurtardık. İran Orta Doğu'da artık zorba değil. İran'a öyle bir vurduk müzakere i,çin bize yalvarıyor.

İran'ın liderlerinin tümünü ölürdük. "

"NATO BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

İsrail'le birlikte İran'a karşı saldırılarda NATO'dan beklediği desteği göremediğini dile getiren Trump, "NATO beni hayal kırıklığına uğrattı. Yardım etmeyeceklerini biliyordum" dedi.

"SIRADA KÜBA VAR"

İran'a yönelik saldırıları değerlendiren ve NATO'yu eleştiren Trump, "Sırada Küba var" diyerek Venezüela'nın ardından dile getirdiği Küba hedefini yeniden hatırlattı.