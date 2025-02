İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Artık doğru zaman" diyerek açıkladı! Hafta sonunu işaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 11 Şubat'ta gerçekleştirdiği grup toplantısında CHP’nin 23 Mart’ta cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçime gideceğini duyurmuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecini ve Mansur Yavaş’ın bakış açısını anlattı:

İşte İmamoğlu'nun açıklamaları;

"Mansur Bey’in farklı bir bakışı var. ‘Bugün adaylık için erken, dolayısıyla ön seçim de erken’ şeklinde bir düşüncesi var. Dolayısıyla bu koşullarda aday olmayı düşünmediğini söyledi.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YOL HARİTAMIZ BELLİ OLUR"

Önümüzdeki hafta yol haritamız belli olur. Sürecin detayları bu hafta sonu açıklanır. Ben artık doğru zaman olduğunu düşünüyorum. Ben Türkiye için çok önemli fırsatlar barındıran bir yola cesaretle partimizin adım attığını düşünüyorum. Bu bir demokrasi devrimidir. Dünya'da azdır. Ülkemizde ilk kez bir cumhurbaşkanı adayını parti üyeleri belirleyecektir. Geç erken tartışmasına da ben katılmıyorum koşullara zamana göre bu değişebilir. Bugün mücadele edilmesi gereken çok konu var. Konu ve gündem çok büyük bir kadro ihtiyacı var ülkemizin. Bu kadro milletin evlatlarından oluşmalıdır. Bütün bu hazırlıklar, teknik, içerik her alanda çok mevzu vardır o bakımdan ben doğru zaman olduğunu düşünüyorum kaldı ki iktidar her an fikir değiştirebilir. Bir bakmışsınız seneye seçim var. Fırsatını bulsa bu sene bile olabilir ki biz istiyoruz zaten"