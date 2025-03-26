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İBB başkanvekilliği için adaylar belli: Oylama başladı! İstanbul için kritik karar... AK Parti de aday gösterdi!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
26.03.2025 14:04
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, İBB Başkanvekili seçimi için hareketlilik başladı. İmamoğlu'nun el yazısıyla vekalet verdiği Nuri Aslan, CHP grubunun uzlaştığı isim olurken, AK Parti Grubu ise Zeynel Abidin Okul'u aday olarak gösterdi. Bugün saat 13.00'te yapılacak seçimin sonucu merakla beklenir oldu. Meclisteki 314 üyenin 185’i CHP, 120’si AKP, 7’si MHP ve 2’si BBP'den oluşuyor.

İBB başkanvekilliği için adaylar belli: Oylama başladı! İstanbul için kritik karar... AK Parti de aday gösterdi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yaptığı esnada, 18 Mart'ta İstanbul Üniversitesi'nden aldığı diplomanın iptal edilmesinden bir gün sonra gözaltına alındı daha sonra da 23 Mart'ta 'yolsuzluk' soruşturmasından tutuklandı.

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O İSİMDE KARAR KILINDI

İmamoğlu'nun yolsuzluk operasyonuyla tutuklanmasıyla birlikte, İBB meclisinde başkanvekili seçimi yapılıyor. Gözaltı kararının ardından İmamoğlu'nun el yazısıyla vekalet verdiği ve İBB Başkan Vekili görevine getirilen Nuri Aslan, CHP grubunun uzlaştığı isim oldu. AK Parti Grubu ise Zeynel Abidin Okul’u aday olarak gösterdi.

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Ekrem İmamoğlu'nun mali suçlamayla tutuklanması sonrasında, İBB Başkanlığı için bugün saat 13.00'te seçim yapılması kararı alınmıştı.

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MECLİSTE DAĞILIM

İstanbul büyükşehir Belediye Meclisi'nde şu anda 314 üye var. Bu üyelerin 185'i CHP'den, 120'si AKP'den, 7'si MHP'den, 2'si de BBP'den.

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NURİ ASLAN KİMDİR?

Nuri Arslan Sivas'ta,1969 yılında dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı (Gemi Makinaları) Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra özel bir şirkette Genel Müdürlük görevini yürüttü.

1999- 2004 yılları arası İstanbul Küçükçekmece ilçesinde Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı.

2009-2017 yılları arasında Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekili,

2014-2018 yılları arası Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı,

2014- 2021 yılları arası İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu( İSİFED) Yönetim Kurulu Üyeliği,

2009-2020 yılları arası Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü.

2011-2019 yılları arası Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğinde bulundu.

2019-2024 yılları arası Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyeliğine seçilen Aslan, 31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde de yeniden Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi seçildi. 15 Nisan 2024 tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılan oylama ile Meclis 1. Başkan Vekili seçilen Aslan, evli ve üç çocuk babası.

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
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Anahtar Kelimeler:
istanbul büyükşehir belediye başkanı istanbul büyükşehir belediyesi ekrem imamoğlu operasyonu
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