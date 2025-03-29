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  4. Mahmut Tanal akımı devam ediyor! Defalarca tekrarladı: İmamoğlu'nun cezaevinde ne işi var?

Mahmut Tanal akımı devam ediyor! Defalarca tekrarladı: İmamoğlu'nun cezaevinde ne işi var?

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
29.03.2025 14:29
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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Maltepe'de düzenlenen miting öncesi canlı yayında yaptığı açıklamada son dönemde sosyal medyada gündem olan çıkışı yineledi. Tanal, Sözcü TV yayınında "İmamoğlu'nun cezaevinde ne işi var?" diye defalarca tekrarladı.

Mahmut Tanal akımı devam ediyor! Defalarca tekrarladı: İmamoğlu'nun cezaevinde ne işi var?

CHP'nin Maltepe'deki "Ekrem İmamoğlu'na özgürlük" mitingine son dönemdeki çıkışlarıyla sosyal medyada gündem olan ve gençler tarafından ilgiyle takip edilen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da katıldı.

O SÖZLERİ TEKRARLADI

Maltepe'deki miting özcüsü SÖZCÜ TV'ye konuşan Tanal, "Buradaki kalabalığı nasıl yorumlamak lazım" sözlerine karşılık, "İmamoğlu'nun cezaevinde ne işi var? İmamoğlu'nun cezaevinde ne işi var? İmamoğlu'nun cezaevinde ne işi var?" dedi.

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Tanal ayrıca şunları kaydetti:

"Vatanına, bayrağına memleketine sahip çıkanlar burada. İmamoğlu seçimlerde Cumhurbaşkanını yenebilecek durumda olduğu için, bugüne kadar İstanbul seçimlerini kazandığı için ve İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır diyen Cumhurbaşkanı olduğu için kendisine rakip gördü, böyle bir kumpas kuruldu. Bu kumpaslara biz izin vermeyeceğiz. Burada hukuk güvenliğini, demokrasiyi askıya aldılar"

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Anahtar Kelimeler:
Mahmut Tanal CHP
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