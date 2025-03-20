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İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 87‘ye yükseldi

20.03.2025 07:21
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, gözaltı sayısının 87’ye yükseldiği öğrenildi.

İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 87‘ye yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye yönelik yolsuzluk ve kent uzlaşısı soruşturması başlatmış; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 106 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Her iki soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ile Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bu sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

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GÖZALTI SAYISI ARTTI

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun’un polisteki işlemleri devam ederken, gözaltı sayısının ise 3’ü TEM Şube, 84’ü Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde olmak üzere 87’ye yükseldiği öğrenildi.

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Aralarında gazeteci ve iş adamlarının da bulunduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen operasyonun, Medya A.Ş’deki ihaleler ve terör örgütü PKK ile CHP arasında yapıldığı iddia edilen ’kent uzlaşısı’ ile ilgili olduğu kaydedildi.

19 KİŞİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Her iki soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısının 87 olduğu, geri kalan 19 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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