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İki ihtimal masada! Kabinede değişiklik için geri sayım başladı

AK Parti'nin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 32'nci İstişare ve Değerlendirme kampı bugün başladı. Kızılcahamam toplantısının ardından kabine revizyonları iddiaları ise kulisleri hareketlendirdi. Ancak kabine değişikliği ile ilgili haberlerin gelmesi için masada iki ihtimal var. İşte detaylar…

İki ihtimal masada! Kabinede değişiklik için geri sayım başladı

Bakanlar Kurulu’nda değişiklik için geri sayım başladı. Ankara kulislerini hareketlendiren iddialara her gün bir yenisi eklenirken söz konusu değişikliğin ne zaman yaşanacağı da büyük merak konusu oldu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacak. Bütün vatandaşlarımızı o açıklamayı dinlemeye davet ediyorum" sözlerinin ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına çevrildi. AK Parti'nin de değerlendirmelerini yaptığı Kızılcahamam kampı ise bugün başladı. Kamp sonrası kabine revizyonu için masada iki olasılığın olduğu konuşuluyor.

BAKANLAR KURULU’NDA DEĞİŞİKLİK NE ZAMAN OLACAK?

Kızılcahamam öncesi çeşitli bakanlıklar için değişiklikler konuşulurken Adalet Bakanı'nın toplantı öncesi önünde dava dosyalarının olduğu bir video paylaşması dikkat çekmişti.

İki ihtimal masada! Kabinede değişiklik için geri sayım başladı 1

OdaTV'de yer alan habere göre, ilk ihtimal değişikliğin kampın hemen ardından temmuz ayı içinde yapılması. İkinci ihtimal ise kabine değişikliğinin Meclis'in tatile girmesi nedeniyle ekim ayına sarkabileceği oldu.

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Bakanlar kurulu kabine
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