İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Papa görüşmesine dair açıklama

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelen ve ortak mesajlar veren Papa'nın ziyaretiyle ilgili İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştiren Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile görüşmesinde, Türkiye-Vatikan ilişkileri, Filistin başta olmak üzere insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren konular, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Bu görüşme, sadece Türkiye-Vatikan ilişkilerinin değil, aynı zamanda küresel barış arayışının da merkezine oturdu. Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri üzere, Türkiye’den verilen mesajların hem Türk-İslam dünyasına hem de Hristiyan coğrafyasına ulaşması, dünyada barış umutlarının artması açısından önemlidir.

"İNSANLIĞIN ORTAK VİCDANINI KORUMAK ANLAMINA GELİYOR"

Türkiye, bölgesel ve küresel krizlerin dışında kalmak yerine barış ve adalet adına aktif sorumluluk alma iradesini gösteriyor. Çünkü barışın kıvılcımını canlı tutmak, sadece çatışmaları durdurmak değil, aynı zamanda insanlığın ortak vicdanını korumak anlamına da geliyor. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sonlandırılmasına yönelik verilen destek ve katkı bunun en somut örneklerinden biridir.

Cumhurbaşkanımızın, Batı’da giderek artan İslam düşmanlığına değinmesi, nefret söyleminin toplumları nasıl zehirlediğini ve insanlığı tehdit eden bu tehlikenin artık görmezden gelinemez bir boyuta ulaştığını bir kez daha ortaya koydu. İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı, kimseye bir şey kazandırmaz, aksine kaybettirir. Bu anlayış, toplumların birlikte yaşama kültürünü hedef alan tehlikeli bir zihniyet kırılmasıdır. Bugün değerlere saygının hâkim olduğu bir dünyada barışın sesi ne kadar gür çıkarsa, insanlık adına umut da o kadar hızlı filizlenecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmalarında İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma dikkati çekerek, mazlum Filistin halkıyla dayanışmamızı insani ve ahlaki bir sorumluluk olarak gördüğümüzü vurguladı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştiren Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile görüşmesinde, Türkiye-Vatikan ilişkileri, Filistin başta olmak üzere insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren konular, güncel bölgesel ve küresel…