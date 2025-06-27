İmamoğlu duyurdu! Özgür Özel'e destek paylaşımları geliyor

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin kurultayına ilişkin dava öncesi sosyal medyadan birlik ve beraberlik mesajı verdi. İmamoğlu, "Partimize, birlik ve beraberliğimize, demokrasimize yapılan planlı saldırıları reddediyoruz. Partimizin ve genel başkanımızın bu süreçte yanındayız" dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL'E MİLYONLARCA KEZ TEŞEKKÜRLER"

Paylaşımında, yazdığı mektup sayfasını da ekleyen İmamoğlu, ""CHP'yi Türkiye'nin 1. partisi yaptı. Dostluğu, kardeşliği, yoldaşlığı ve insanlığı için Özgür Özel'e milyonlarca kez teşekkürler. Biz de hiçbir zaman onu yalnız bırakmayacağız. Herşey çok güzel olacak" dedi.

"GENEL BAŞKANIMIZIN BU SÜREÇTE YANINDAYIZ"

X platformundan yaptğı paylaşımda, İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;

"Partimize, birlik ve beraberliğimize, demokrasimize yapılan planlı saldırıları reddediyoruz. Partimizin ve genel başkanımızın bu süreçte yanındayız. Önceki dönem genel başkanlarımızı ve tüm partililerimizi bir ve beraber olmaya davet ediyorum.

@eczozgurozel"

Partimize, birlik ve beraberliğimize, demokrasimize yapılan planlı saldırıları reddediyoruz. Partimizin ve genel başkanımızın bu süreçte yanındayız. Önceki dönem genel başkanlarımızı ve tüm partililerimizi bir ve beraber olmaya davet ediyorum. @eczozgurozel pic.twitter.com/qvOW5W8Euk — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) June 27, 2025

MURAT ONGUN'DAN ÖZGÜR ÖZEL PAYLAŞIMI: "İYİ Kİ VARSIN"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkan Danışmanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun Özgür Özel'e destek mesajını sosyal medyada alıntılayarak destek verdi. Ongun, destek mesajında 'iyi ki varsın' ifadesine yer vererek Özgür Özel'in ismine yer verdi.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANI ÇELİK: "CHP HALKTIR. HALKIN DEDİĞİ OLUR"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Özgür Özel'e desteğini açıkladı. "CHP halktır. Halkın dediği olur" ifadelerini kullanan Çelik, kendisinin Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte yer aldığı fotoğrafını paylaştı.

CHP halktır.

Halkın dediği olur. pic.twitter.com/FSXOzvksYr — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) June 27, 2025

CHP'NİN ÜÇ ESKİ GENEL BAŞKANI DESTEK BİLDİRİSİ YAYINLAMIŞTI

CHP'nin eski genel başkanları; Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın CHP Lideri Özgür Özel için destek çağrısı yapmıştı.

Yapılan açıklamada, "Yargı yoluyla partiye müdahale girişimlerini reddediyoruz. Özgür Özel'in yanında dimdik durulmalı. Bu, parti tarihimizin güzel anlarından biri olacaktır. Asıl mesele halkın mutluluğu ve CHP iktidarıdır, diğer tartışmalar teferruattır" ifadelerine yer verilmişti.

CHP'li siyasilerin yanı sıra sosyal medyada birçok kullanıcı da, 30 Haziran'daki kurultay davası öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek mesajlarını paylaştı.