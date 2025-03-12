HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İmamoğlu'na sahte diploma soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılıktan üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın!

İmamoğlu'na sahte diploma soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılıktan üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın!

12.03.2025 15:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesine gönderdiği ikinci yazıda işlemlerin hızlandırılmasını talep etti.

İmamoğlu'na sahte diploma soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılıktan üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci kez yazı gönderen Başsavcılık, üniversiteden söz konusu işlemlerin hızlandırılmasını istedi.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

thumbs_b_c_8c49821d0b82c9180e8073079f918d0f

Soruşturma kapsamında 5 Mart’ta İmamoğlu’nun ifadesi alınmıştı. Başsavcılık, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne gönderdiği ilk yazısında Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) araştırma raporunda, söz konusu dönemde KKTC'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesinin tanındığına işaret etmişti.

Raporda yer alan yazışmalar dikkate alındığında, yatay geçiş işlemlerinde yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının arandığı aktarılan yazıda, dolayısıyla tanınırlığı olmayan University College of Northern Cyprus'ın (UCNC) yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca YÖK kararlarına uygun yürütülmediğinin anlaşıldığı kaydedilmişti.

GFHFD

Başsavcılık yazısında, "YÖK Başkanlığının araştırma raporu kapsamında, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair idari işlemlerin YÖK kararlarına aykırı olarak yapıldığı tespit edilmiş olup, bahse konu diplomanın kullanılmaya (Yüksek Seçim Kurulu gibi vb.) devam edildiği, bu kapsamda diplomanın dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, rapor doğrultusunda bahse konu diplomanın kullanılması sonucunda doğacak hukuken telafisi mümkün olmayan sonuçlar göz önüne alındığında idari soruşturmanın yürütülmesi veya yürütülen bir idari soruşturma varsa, bahse konu soruşturma raporlarının Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

HFGJK

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesinde gördüğü öğrenime ilişkin tüm belgelerin onaylı suretinin gönderilmesini isteyen Başsavcılık, 12 Eylül 1990'da yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ile işlemlerin kim ve kimler tarafından ihdas edildiğinin tespiti ve bu kişilerin açık kimlik bilgilerini talep etmişti.

Yazıda, yatay geçişe ilişkin raporda belirtilen tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin cevabın da ivedi şekilde savcılığa gönderilmesi istenmişti.

Adaylık sürecine gönderme yapmıştı! İmamoğlu'ndan canlı yayında Mansur Yavaş sorusuna dikkat çeken yanıt Adaylık sürecine gönderme yapmıştı! İmamoğlu'ndan canlı yayında Mansur Yavaş sorusuna dikkat çeken yanıt
Herkes Yavaş'a yanıt sandı! Gerçek ortaya çıktı Herkes Yavaş'a yanıt sandı! Gerçek ortaya çıktı

(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

AVM'de yüksekten düşten lise öğrencisi yaralandıAVM'de yüksekten düşten lise öğrencisi yaralandı
Samsun'da çok sayıda silah ele geçirildi!Samsun'da çok sayıda silah ele geçirildi!
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İstanbul Üniversitesi soruşturma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Taşıt kredisi faizlerinde son durum! En düşük oran...

Taşıt kredisi faizlerinde son durum! En düşük oran...

Suyun içinden 'petrol hidrokarbonları' çıktı!

Suyun içinden 'petrol hidrokarbonları' çıktı!

Kasko ücretini bile geçti, fiyat artışları gündemde!

Kasko ücretini bile geçti, fiyat artışları gündemde!

Adını değiştirip, hesabını kapatmıştı! Sessizliğini bozdu

Adını değiştirip, hesabını kapatmıştı! Sessizliğini bozdu

Dün akşam meydana gelen depremde 20 ev hasar gördü! Bir evin duvarları yıkıldı

Dün akşam meydana gelen depremde 20 ev hasar gördü! Bir evin duvarları yıkıldı

4 çocuk annesinin sır ölümü! Yanında 13 boş kovan bulunmuştu... Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı

4 çocuk annesinin sır ölümü! Yanında 13 boş kovan bulunmuştu... Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.