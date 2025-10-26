İmamoğlu'nun ifadesi alınan Çağlayan Adliyesi önünde seslendi! Özgür Özel: "Son çare casus demeye kalktılar, yazıklar olsun"

Ekrem İmamoğlu'nun bugün ifade vereceği öğrenilince Özgür Özel dün akşam İsviçre'deki seyahatinden Türkiye'ye dönmüştü. Özel, bugün İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi alınan Çağlayan Adliyesi önünde otobüs üstünden vatandaşlara seslendi.

"SARAÇHANE’NİN SAYESİNDE"

"Engellemelere rağmen buradayız" diyen Özel konuşmasında şunları kaydetti:

"Bugün İBB’de kayyum yoksa, belediyeyi İstanbulluların seçtiği belediye meclisinin içinden bir vekil yönetiyorsa, gelecekte kurulacak sandık için bugün Ekrem İmamoğlu açık farkla önde ve cumhurbaşkanlığına yürüyorsa bu Saraçhane’nin sayesindedir.

"SON ÇARE CASUS DEMEYE KALKTILAR"

Ekrem başkana atılan yeni bir iftira yüzünden buradayız. Hırsız dediler olmadı, yolsuz dediler olmadı, teröre destek dediler olmadı, şimdi son çare casus demeye kalktılar. Yazıklar olsun!

MERDAN YANARDAĞ VE TELE 1'E DESTEK VERDİ

Bugün bambaşka bir sürecin bambaşka bir evresindeyiz. Tele 1’de dayanışma gösteriyoruz. Merdan Yanardağ’ı, Tele 1 emekçilerini yalnız bırakmayacağız. Özgür basın susturulamaz. Onlara sonuna kadar sahip çıkacağız.

"ATILAN İFTİRALARIN NASIL ÇÖKTÜĞÜNÜ GÖSTERELİM"

Ekrem başkan ve arkadaşlarımızı yakında mahkemeye çıkarmak zorundalar. İddianame lazım ama iddianameye somut kanıt lazım. Geçtiğimiz günlerde 500 sayfa bir iddianame saatler içinde çöp oldu. Önümüzdeki günlerde biz o iddianameyi bekliyoruz ki atılan iftiraların nasıl çöktüğünü, yapılanın bir algı operasyonu olduğunu gösterelim. İddianamenin bu hale geldiğini gördükleri için panik halindeler."