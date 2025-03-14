İmamoğlu saçının telinin göstererek meydan okudu: "Ekrem'e çelme takacaklar, şunu yapacaklar, bunu yapacaklar..."

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu bir yandan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması bir yandan da özellikle üniversite diploması hakkında devam eden soruşturmalarla gündemdeki yerini koruyor. CHP'nin 23 Mart'taki ön seçimine dek il il gezip halka seslenen İmamoğlu bugün İstanbul'da yaptığı 'saç teli' çıkışıyla gündeme damga vurdu.

"BANA HABERLERİ ULAŞIYOR"

Sancaktepe Belediyesi Koru Parkı'nın açılışında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyleydi:

Ben hayatımda beddua cümlesi kurmadım ama çok kötülük görürsem 'Allah seni ıslah etsin' derim. Yaşam içinde kötülüğe karşı mücadelede çelik gibiyiz, sarsılmayız, o ayrı. Bu ülkede kötülüklere karşı hukukun, adaletin en üstün biçimde hizmet vermesini isteriz. Hizmet vermek isteyen yüce Türk yargısının hakim ve savcıları bugünkü durumdan mutlu değil, bunu biliyorum, haberleri bana ulaşıyor. Bizim insanımız iyidir; iyiliği, hizmeti sever. Kent lokantalarımızdan kreşlerimize, sosyal desteklerimizden parklarımıza, derdimiz hizmettir. Hizmette yarışılır ama hizmetin birbirini engelleme boyutuna gelmesi abestir.

"BEN İSTERİM Kİ HÜKÜMET EKONOMİDE BAŞARILI OLSUN"

Kimseyi kıskanmadım, iyi ile yarıştım. Kıskançlık kötü bir şey, ihtirasa dönüşebilir, bu sefer çelme takmaya, faul yapmaya başlarsınız, sevimsiz olursunuz. Hele topluma hizmette kıskançlık olur mu? Ekonomi kötü ama ben isterim ki hükümet ekonomide başarılı olsun. İster bu hükümet yapsın ister başkası önemli değil ama ekonomimiz iyi olsun. Bunlar iyi olsun ki biz iyiliklerde yarışalım. İyilikte yarışmak için bu kardeşiniz cumhurbaşkanlığı için yola çıkmıştır, bunu kimse engelleyemeyecek. Allah şahit, kimseyi birbirinden ayırt etmeyeceğim.

"SAÇIMIN TELİ BİLE TİTREMİYOR"

Ekrem'e çelme takacaklar, Ekrem'i engelleyecekler, şunu yapacaklar, bunu yapacaklar... Şu saçımın teli bile titremiyor. Korkaklar korkutmak için uğraşır. Biz korkmayız, kimseyi de korkutmuyoruz, sadece sandığa çağırıyoruz. Gel hesaplaşalım, mertçe hesaplaşalım. Kararlılıkla cumhurbaşkanlığı yoluna çıktım. Ekrem'e çelme takamayacaklar. Bayrama 23 Mart'tan sonra muhteşem bir bayram havasıyla gireceğiz. Sizler çok güzel günleri hep birlikte yaşayacaksınız.

DİPLOMASININ İPTAL EDİLECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasında usulsüzlük olduğu iddiasına dair başlatılan soruşturmada İstanbul Üniversitesi'nin kararını verdiği öne sürüldü. Kulislerde İstanbul Üniversitesi'nin yatay geçişte usulsüzlük olduğunun tespit edildiğine dair yazı yazdığı ve İmamoğlu'nun diplomasının iptal edileceği konuşuluyor.