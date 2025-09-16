iPhone 17 ile bitmeyecek: Apple’ın “önümüzdeki aylarda" piyasaya sürmeyi planladığı 10 ürün ortaya çıktı

Apple’ın her yıl eylül ayında düzenlediği etkinliklerde tanıttığı yeni ürünler kadar, önümüzdeki dönem için hazırlıkları da teknoloji dünyasında merakla takip ediliyor. Şimdi ise iddiaya göre Apple’ın “önümüzdeki aylarda" piyasaya sürmeyi planladığı 10 ürün ortaya çıkmış durumda.

İŞTE APPLE’IN ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA PİYASAYA SÜRMEYİ PLANLADIĞI 10 ÜRÜN

MacRumors'ta yer alan habere göre Bloomberg’den Mark Gurman, yayımladığı bülteninde, Apple’ın önümüzdeki aylarda birçok ürün çıkarmayı planladığını söyledi.

Gurman, 2025 sonları ile 2026 başları arasında Apple’ın şu 10 ürünü piyasaya sürmesini bekliyor:

Apple TV: Daha hızlı bir A17 Pro çip ile gelecek; bu çip, gelecek yıl Apple Intelligence destekli yenilenmiş Siri sürümünü çalıştırabilecek. Ayrıca büyük olasılıkla Apple’ın N1 çipi ve Wi-Fi 7 desteği de yer alacak. Gelecekteki bir Apple TV için entegre bir FaceTime kamerası da söylentiler arasında, ancak bu özelliğin bir sonraki modelle gelip gelmeyeceği belirsiz.

HomePod mini: S9 çipi veya daha yenisiyle gelecek; bu da Apple Intelligence ile güçlendirilen yeni Siri sürümünü destekleyecek. Büyük olasılıkla Apple’ın N1 çipi, Wi-Fi 7 desteği, geliştirilmiş ses kalitesi, yakınlık özellikleri için ikinci nesil Ultra Geniş Bant çipi ve muhtemelen Kırmızı gibi yeni renk seçenekleri olacak.

AirTag: Mevcut AirTag’e kıyasla 3 kata kadar daha uzun takip menzili, daha zor müdahale edilebilen bir hoparlör ve "çok düşük" pil ömrü uyarıları.

iPad Pro: M5 çipi ve hem dikey hem yatay yönlerde fotoğraf ve görüntülü aramalar için iki adet ön kamera.

Vision Pro: Daha hızlı bir M4 veya M5 çipi, konforu artıran yeni bir kafa bandı ve muhtemelen Space Black (uzay siyahı) renk seçeneği.

iPhone 17e: iPhone 16e'nin halefi olan bu modelin, iPhone 17’dekiyle aynı A19 çipiyle Mart civarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

MacBook Pro: Gurman da dahil olmak üzere birçok kaynak, M5 serisi çipli MacBook Pro modellerinin 2026 başına kadar çıkmayacağını belirtiyor. iMac veya Mac mini gibi diğer M5 çipli Mac'lerin bu yıl tanıtılıp tanıtılmayacağı ise belirsiz. Belki Ocak ayında başka bir MacBook Pro duyurusu görebiliriz.

MacBook Air: M5 çipli yeni modellerin 2026'nın ilk çeyreğinde gelmesi bekleniyor.

Studio Display: Mini LED arka aydınlatmaya sahip yeni bir Studio Display sürümünün 2025 sonlarında veya 2026 başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Eğer bu yıl yeni bir Mac tanıtılmazsa, 2026 başı daha olası bir zaman çizelgesi olabilir.

Apple Home Hub: Apple’ın uzun süredir konuşulan akıllı ev merkezi ürününün önümüzdeki yıl Mart civarında duyurulması bekleniyor.

Gurman’ın listesi, daha önceki raporlara göre 2025 sonları ile 2026 başları arasında çıkması beklenen, A18 Pro çipli daha uygun fiyatlı MacBook modelinden bahsetmiyor.

Öte yandan, Apple’ın bu yıl başka bir özel etkinlik düzenleyip düzenlemeyeceği ya da bu ürünlerin yalnızca Apple Newsroom sitesinde basın bülteniyle mi tanıtılacağı henüz bilinmiyor. Eğer M5 çipi 2025’te piyasaya sürülürse, Apple’ın bir etkinlik düzenlemesi muhtemel; çünkü M1’den M4’e kadar olan tüm çipler etkinliklerde tanıtılmıştı.