HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul'da akılalmaz olay! 'Annemi boğdum' dedi komşusundan yardım istedi... 'Efendi bir çocuğa benziyordu'

İstanbul'da akılalmaz olay! 'Annemi boğdum' dedi komşusundan yardım istedi... 'Efendi bir çocuğa benziyordu'

17.02.2025 12:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran olayın adresi bu kez İstanbul! Maltepe'de yaşayan bir kişi annesini boğarak bayılttı. Daha sonra komşularından yardım isteyen genç gelen ekiplerce gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen kişi için komşuları, 'Efendi bir çocuğa benziyordu' ifadelerini kullandı. Nefessiz kalan anne ise hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da akılalmaz olay! 'Annemi boğdum' dedi komşusundan yardım istedi... 'Efendi bir çocuğa benziyordu'

Maltepe'de psikolojik rahatsızlıkları olduğu iddia edilen B.E. (26), evde tartıştığı annesi M.E.'yi (56) atkıyla boğarak öldürmeye çalıştı. Annesinin nefessiz kalarak bayılmasının ardından komşusunun kapısını çalan B.E., "Annemi boğdum" diyerek yardım istedi. Ambulansla hastaneye kaldırılan anne M.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, B.E. gözaltına alındı.

ISTANBUL--MALTEPEDE-ANNESINI-BOGARAK-OL_567931_168229

ATKIYLA BOĞMAYA ÇALIŞTI

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi'nde dün saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İki oğluyla beraber 6 katlı binanın 5'inci katında yaşayan M.E. ile psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen oğlu B.E. arasında tartışma çıktı. B.E. tartışmanın büyümesiyle annesini atkıyla boğarak öldürmeye çalıştı. Nefessiz kalan M.E. bayılarak yere düştü.

ISTANBUL--MALTEPEDE-ANNESINI-BOGARAK-OL_567933_168229

'ANNEMİ BOĞDUM' DİYEREK YARDIM İSTEDİ

İddiaya göre annesinin öldüğünü düşünen B.E., karşı komşularının kapısını çalarak "Annemi boğdum" diyerek yardım istedi. Binada yaşayanların ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından M.E.'yi hastaneye kaldırırken polis ekipleri B.E.'yi gözaltına aldı.

ISTANBUL--MALTEPEDE-ANNESINI-BOGARAK-OL_567932_168229

KOMŞULARI: 'EFENDİ BİR ÇOCUĞA BENZİYORDU'

Olayı anlatan komşu Ayşe Yılmaz, "Sadece polis ekiplerini, ambulansı gördüm. Olay yeri inceleme geldi. Bayanı hastaneye kaldırdılar. Polisler çocukları götürdü. Burada geziyordu. Bazı ihtiyaçlarım oluyor. Sağ olsun malzeme gönderiyordu. Gidip bana yardımcı oluyordu. Eczaneden alıp, getiriyordu. Efendi bir çocuğa benziyordu. Anneleriyle yaşıyorlardı. Bir kardeşi var. Ben burada polisleri gördüm. Ambulans geldi. Götürdüler çocuğu" dedi. (DHA)

ISTANBUL--MALTEPEDE-ANNESINI-BOGARAK-OL_567934_168229

ISTANBUL--MALTEPEDE-ANNESINI-BOGARAK-OL_567935_168229

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İstanbul anne komşu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'da 'Türkçe' krizi! Pezeşkiyan neye uğradığını şaşırdı

İran'da 'Türkçe' krizi! Pezeşkiyan neye uğradığını şaşırdı

Yıllarca babası bildiği kişi öz babasının katili çıktı! 50 yıl sonra ortaya çıkan gerçek

Yıllarca babası bildiği kişi öz babasının katili çıktı! 50 yıl sonra ortaya çıkan gerçek

Sergen Yalçın'ın dalga geçtiği isim Avrupa'yı yıkıp geçiyor! Üst üste 7. galibiyetini aldı

Sergen Yalçın'ın dalga geçtiği isim Avrupa'yı yıkıp geçiyor! Üst üste 7. galibiyetini aldı

Nihat Kahveci'den sürpriz tahmin! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin skorunu söyledi

Nihat Kahveci'den sürpriz tahmin! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin skorunu söyledi

Ali Erbaş hakkında olay yaratan iddia! "Bana itiraf etti"

Ali Erbaş hakkında olay yaratan iddia! "Bana itiraf etti"

İstanbul merkezli çok sayıda ilde operasyon! 17 doktor yakalandı

İstanbul merkezli çok sayıda ilde operasyon! 17 doktor yakalandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.