İstanbul'da şiddetli kar! Eleştirilerin odağındaki Orhan Şen'den 'Risk yönetimi' çıkışı: "Gördünüz mü ne oldu İsntanbul'da"

İstanbul'da geçen hafta hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşmüştü. Uzman isimler art arda yaptıkları açıklamalar ile vatandaşları uyarmış, okulların tatil olması gerektiğini aktarmıştı. Meteorologların uyarılarından sonra İstanbul'da okullara kar arası verilirken, Prof. Dr. Orhan Şen de "İşi olmayan dışarı çıkmasın" diyerek uyarıda bulunmuştu.

ORHAN ŞEN DE ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLMUŞTU

Yapılan uyarıların ardından beklenen kar yağışı İstanbul'un tamamında etkili olmamış ve kısa süreli olmuştu. Bu durum ise tepkileri beraberinde getirmişti. Özellikle uyarılarda bulunan meteorologlar hedefe konmuştu. Bu isimlerden biri olan Prof. Dr. Orhan Şen ise dün başlayan ve bugün İstanbul'da hayatı olumsuz şekilde etkileyen kar yağışının ardından art arda paylaşımlarda bulundu. Şen, yaptığı paylaşımlarla geçen hafta gelen tepkilere cevap verdi ve kedisi de bazı eleştirilerde bulundu.

"GÖRDÜNÜZ MÜ NE OLDU İSTANBUL'DA"

Bir önceki kar yağışında risk yönetimini öne çıkardıklarını vurgulayan Şen, "İşiniz yoksa dışarı çıkmayın dedik. Okullar tatıl olmalı dedik. Beklenen yağış olmamıştı ve meteorologlara söylenmeyen kalmamıştı. Esnafından duayen gazetecisine milletvekilinden çaycısına kadar. Bu sefer sadece kar yağacak dedik. Gördünüz mü ne oldu İstanbul'da. Şimdi o gazeteci o kişiler ne diyecekler acaba?" ifadelerini kullandı.

"BU DEFA RİSK YÖNETİMİ YAPMADIK"

Şen, diğer paylaşımlarında da 'risk yönetimi' vurgusu yaptı ve "Geçen haftaki kar yağışında risk var işiniz yoksa dışarı çıkmayın okullarda tatil olsa iyi olur deyince biz meteorologlara hakarete varan mesajlar yaptılar. Bu defa riski yönetimi yapmadık" dedi.

YİNE ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU: "KENDİ MEKANİZMANIZI SORGULAYIN, MİLLETİN YORUMLARINI DEĞİL"

Şen'in bu açıklamalarına da tepkiler gecikmedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları yaptıkları yorumlarla Şen'i bir kez daha eleştirdi. Bir kullanıcı, "Ne alaka bu kadar teknolojide ortalık yer yerinden oynayacak dediğinizde bir şey çıkmıyorsa kendi mekanizmanızı sorgulayın. Milletin yorumlarını değil. Ayrıca sizin demenizle mi önlem alınacak yok mu acil durum planı önceden belirlenen" ifadelerini kullandı.

Gelen eleştiri yorumlarından bazıları şu şekilde:

