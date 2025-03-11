HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız duyurdu: Kurşunlama yapan, tehdit eden yağmacılara göz açtırılmıyor!

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız duyurdu: Kurşunlama yapan, tehdit eden yağmacılara göz açtırılmıyor!

11.03.2025 17:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, emniyet güçlerinin yaptığı son operasyonun detaylarını duyurdu! Vatandaşın canına malına kast eden organize suç çetelerine yapılan operasyonlarda kurşunlama, yağma, tehdit suçlarına karışan kişiler etkisiz hale getirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız duyurdu: Kurşunlama yapan, tehdit eden yağmacılara göz açtırılmıyor!

Kameralar karşısına geçen İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız; son 15 gün içerisinde 67 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığını bu şahıslardan 49’unun tutuklandığını belirtti.

thumbs_b_c_0c34262cd3b77c93ce90ff1f1a70a1e9

ÇETELERE OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız; son 15 günde yapılan operasyonlarda 67 şüphelinin gözaltına alındığını bu kişilerden 49’unun tutuklandığını duyurdu.

Operasyonlarda;

4 adet suikast silahı
222 adet tabanca
2 adet AK-47 uzun namlulu tüfek
1 adet otomatik tabanca ele geçirildi.

image

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ SELAMİ YILDIZ'IN MESAJI ÇOK NET!

Açıklamaların devamında vatandaşa mesaj veren Selami Yıldız; "Her sokak, her köşe, her caddede suç ve suçlularla mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

11 Mart 2025
11 Mart 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Güney Kore'de "savaş uçaklarının kazara bombalamanın" ardından 2 komutan görevden alındıGüney Kore'de "savaş uçaklarının kazara bombalamanın" ardından 2 komutan görevden alındı
Fransa'da 2024 yılında aşırı sıcaklar nedeniyle 3 bin 711 kişi hayatını kaybettiFransa'da 2024 yılında aşırı sıcaklar nedeniyle 3 bin 711 kişi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
İstanbul emniyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Cezası 20 milyona varabilir' diyerek uyardı...

'Cezası 20 milyona varabilir' diyerek uyardı...

Ticaret savaşı kızışıyor! Trump: "Kısa süre içinde Ulusal Acil Durum ilan edeceğim"

Ticaret savaşı kızışıyor! Trump: "Kısa süre içinde Ulusal Acil Durum ilan edeceğim"

Suriye’de harita artık tek renk… Dünyanın konuştuğu imza!

Suriye’de harita artık tek renk… Dünyanın konuştuğu imza!

Başına silah dayayıp 3 milyon TL istediler! İstanbul'da evde korkunç tuzak

Başına silah dayayıp 3 milyon TL istediler! İstanbul'da evde korkunç tuzak

Victor Osimhen ile anlaşma sağlanmak üzere! Napoli, 62 milyon Sterlin olan teklifi kabul etti

Victor Osimhen ile anlaşma sağlanmak üzere! Napoli, 62 milyon Sterlin olan teklifi kabul etti

Herkes Yavaş'a yanıt sandı! Gerçek ortaya çıktı

Herkes Yavaş'a yanıt sandı! Gerçek ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.