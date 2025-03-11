İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız duyurdu: Kurşunlama yapan, tehdit eden yağmacılara göz açtırılmıyor!

Kameralar karşısına geçen İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız; son 15 gün içerisinde 67 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığını bu şahıslardan 49’unun tutuklandığını belirtti.
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız; son 15 günde yapılan operasyonlarda 67 şüphelinin gözaltına alındığını bu kişilerden 49’unun tutuklandığını duyurdu.
Operasyonlarda;
4 adet suikast silahı
222 adet tabanca
2 adet AK-47 uzun namlulu tüfek
1 adet otomatik tabanca ele geçirildi.
Açıklamaların devamında vatandaşa mesaj veren Selami Yıldız; "Her sokak, her köşe, her caddede suç ve suçlularla mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.
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