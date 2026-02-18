İyi Finans’ın marka yüzü Ozan Akbaba oldu

Çekimler iki gün sürdü

Sinema ve televizyon ekranındaki başarılı performansıyla beğeni toplayan Ozan Akbaba , yaşam tarzıyla da saygı duyulan isimlerden. İyi Finans ve Ozan Akbaba iş birliği, markanın yeni dönem iletişim yaklaşımının önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Yayına giren ilk reklam filminin çekimi İstanbul’un farklı köşelerinde iki gün boyunca sürdü.

İyi Finans, konut ve araç sahibi olmayı hedefleyen bireylere tasarrufa dayalı faizsiz çözümler sunan yeni nesil bir finansman markası. Kişiye özel planlama anlayışıyla hareket eden marka, kullanıcılarının hayallerine ulaşma sürecinde onlara eşlik etmeyi amaçlıyor.

İyi Finans, farklı yaş ve yaşam tarzlarına sahip geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

