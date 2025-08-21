İzinleri olsa bile hepsi kaldırılacak! İstanbul'da SMA stantları için önemli karar: "Hiçbir surette müsaade edilmeyecek"

Spinal Musküler Atrofi (SMA) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığının tedavi giderlerinin karşılanması için vatandaşlar stant kurarak yardım topluyor. İstanbul'daki stantlar için yeni bir karar alındı. Güvenlik zafiyeti olabilecek yerlerde kurulan sesli stantların kaldırılmasına karar verildi.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN 'SMA STANDI' AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde hiçbir surette sesli yardım toplama faaliyetlerine müsaade edilmeyecektir.

"STANT İZNİ OLUP OLMADIĞINA BAKILMAYACAK"

SMA/DMD hastalarına yönelik yardım toplama onaylarında stant izni olup olmadığına bakılmaksızın, yürütülen yardım toplama faaliyetleri ile ilgili olarak, metro giriş ve çıkışları ile köprü alt ve üst geçitlerinde,

"HEPSİ KALDIRILACAK, YENİDEN KURULMASINA İZİN VERİLMEYECEK"

Toplu taşıma durak ve istasyonlarında, sokak, cadde, çarşı, pazar, meydanlarda, yaya geçişini ve trafik akışını engelleyen kalabalık yerlerde, güvenlik zafiyeti oluşturabilecek mevkilerde tüm stantlar kaldırılarak yeniden kurulmasına izin verilmeyecektir."

