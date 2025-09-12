HABER

İzmir'de 2 polisimiz şehit olmuştu! Saldırgan ile anne ve babası da tutuklandı

İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine pompalı tüfekle saldırı düzenlemişti. 16 yaşındaki saldırgan, 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın'ı şehit etmişti. Soruşturmada bugün 11 kişi adliyeye sevk edilmişti. Mahkeme saldırgan ile anne ve babasının da aralarında bulunduğu 9 kişiyi tutukladı.

Recep Demircan

Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile 1 vatandaş yaralanmıştı. 16 yaşındaki saldırgan E.B. de çıkan çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti.

16 KİŞİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden yaşları 18'den küçük olan 16'sı, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, savcılıktaki ifade işlemleri sonrası serbest bırakılmıştı.

TUTUKLANDILAR

Olayın ardından gözaltına alınan saldırgan ile annesi ve babası dahil 11 şüphelinin, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı.

12 Eylül 2025
12 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

