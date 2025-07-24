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İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahaleye başladı.

İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı
Mustafa Fidan

İzmir’in Gaziemir ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi’nde, ormanlık alanda saat 16.00 sularında nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın meydana geldi.

İzmir de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı 1

4 YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI, 10 HELİKOPTER, 20 ARAZÖZ

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda bölgeye sevk edildi. Müdahale kapsamında 4 yangın söndürme uçağı, 10 helikopter, 20 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 iş makinesi yangın alanına yönlendirildi.

İzmir de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı 2

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Havadan müdahale eden helikopter ve uçaklar, Sarnıç Göleti ile İzmir Körfezi’nden temin ettikleri suyu alevlerin üzerine boşalttı. Karadan ise ekiplerin yoğun çabasıyla söndürme çalışmaları kesintisiz devam etti.

Yoğun çabaların ardından yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ve alevlerin etkisinin önemli ölçüde zayıfladığı gözlemlendi.

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yangın İzmir Gaziemir orman yangını
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