Jotun mağazalarında ilham veren renk ve boya deneyimi

Türkiye’deki faaliyetlerine 1986 yılından bu yana başarıyla devam eden Jotun, yaşam alanlarında estetik görünüm, kalite, sürdürülebilirlik ve dayanıklılığı bir arada sunma misyonunu sürdürüyor. Jotun mağazalarında yenilenen renk ve boya seçim araçları sayesinde, tüketiciler artık tüm yaşam alanları için en doğru tonları ve ürünler daha pratik şekilde seçebiliyor.

128 rengin sergilendiği iç cephe renk standı, tüketicilere ilham vermek, onları trendlerden haberdar etmek ve hayallerindeki renkleri kolayca bulabilmelerini sağlamak için yeniden tasarlandı. Stantta, yatay ve düşey düzlemde birbirleriyle uyumlu olacak şekilde konumlandırılan tüm renklerin boyalı MDF örnekleri ve kağıt çipleri yer alıyor. Jotun mağazalarından ücretsiz olarak temin edilebilen renk çiplerinin arka yüzünde, seçilen tonla ilgili detaylı bilgilere ve uyumlu renk önerilerine ulaşmak mümkün. Bu sayede kullanıcılar, birbirine uyumlu tonları kolaylıkla bir araya getirebiliyor.

Boya seçim ünitesi ise renk ve ürünlerin yakından incelenebileceği bir deneyim alanı. Renk stantlarından seçilen renkler ve renklere uyumlu tonlar kolayca incelenebilirken tüketiciler seçtikleri tonların farklı dekorasyon malzemeleriyle nasıl görüneceğini bu alanda inceleyebiliyor. Kullanıcılar ayrıca boyaların dokuları ve öne çıkan özelliklerini bu alanda görme şansı bulabiliyor. Ünitenin ön yüzünde, Jotun’un iç cephe boyaları arasında yer alan Fenomastic Zen ürününün leke tutmama özelliği test edilebiliyor. Böylece kullanıcılar, ürünün performansını doğrudan gözlemleme fırsatı buluyor.

Seçilen renk ve ürünler, Jotun’un Multicolor teknolojisi sayesinde üç dakikadan kısa sürede hazırlanarak tüketiciye teslim ediliyor. Bu teknoloji, boya seçim sürecini hem pratik hem de kişiselleştirilebilir hale getiriyor.

Tüm yeniliklerle birlikte Jotun mağazaları, renk ve boya seçimini kolaylaştıran, kullanıcıların yaşam alanlarını planlarken ihtiyaç duyduğu rehberliği ve ilhamı bir arada sunan deneyim alanlarına dönüşüyor.

