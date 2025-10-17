HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Jotun mağazalarında ilham veren renk ve boya deneyimi

Jotun mağazaları, yenilenen konseptiyle geliştirilmiş renk ve boya seçimi deneyimiyle tüketicilere hayallerindeki yaşam alanlarını rahatça tasarlama imkanı sunuyor. Kullanıcı odaklı renk stantları, renk ve ürün seçimini pratik ve ilham verici bir deneyim merkezine dönüştürüyor.

Jotun mağazalarında ilham veren renk ve boya deneyimi

Türkiye’deki faaliyetlerine 1986 yılından bu yana başarıyla devam eden Jotun, yaşam alanlarında estetik görünüm, kalite, sürdürülebilirlik ve dayanıklılığı bir arada sunma misyonunu sürdürüyor. Jotun mağazalarında yenilenen renk ve boya seçim araçları sayesinde, tüketiciler artık tüm yaşam alanları için en doğru tonları ve ürünler daha pratik şekilde seçebiliyor.

Jotun mağazalarında ilham veren renk ve boya deneyimi 1

128 rengin sergilendiği iç cephe renk standı, tüketicilere ilham vermek, onları trendlerden haberdar etmek ve hayallerindeki renkleri kolayca bulabilmelerini sağlamak için yeniden tasarlandı. Stantta, yatay ve düşey düzlemde birbirleriyle uyumlu olacak şekilde konumlandırılan tüm renklerin boyalı MDF örnekleri ve kağıt çipleri yer alıyor. Jotun mağazalarından ücretsiz olarak temin edilebilen renk çiplerinin arka yüzünde, seçilen tonla ilgili detaylı bilgilere ve uyumlu renk önerilerine ulaşmak mümkün. Bu sayede kullanıcılar, birbirine uyumlu tonları kolaylıkla bir araya getirebiliyor.

Jotun mağazalarında ilham veren renk ve boya deneyimi 2

Boya seçim ünitesi ise renk ve ürünlerin yakından incelenebileceği bir deneyim alanı. Renk stantlarından seçilen renkler ve renklere uyumlu tonlar kolayca incelenebilirken tüketiciler seçtikleri tonların farklı dekorasyon malzemeleriyle nasıl görüneceğini bu alanda inceleyebiliyor. Kullanıcılar ayrıca boyaların dokuları ve öne çıkan özelliklerini bu alanda görme şansı bulabiliyor. Ünitenin ön yüzünde, Jotun’un iç cephe boyaları arasında yer alan Fenomastic Zen ürününün leke tutmama özelliği test edilebiliyor. Böylece kullanıcılar, ürünün performansını doğrudan gözlemleme fırsatı buluyor.

Jotun mağazalarında ilham veren renk ve boya deneyimi 3

Seçilen renk ve ürünler, Jotun’un Multicolor teknolojisi sayesinde üç dakikadan kısa sürede hazırlanarak tüketiciye teslim ediliyor. Bu teknoloji, boya seçim sürecini hem pratik hem de kişiselleştirilebilir hale getiriyor.

Jotun mağazalarında ilham veren renk ve boya deneyimi 4

Tüm yeniliklerle birlikte Jotun mağazaları, renk ve boya seçimini kolaylaştıran, kullanıcıların yaşam alanlarını planlarken ihtiyaç duyduğu rehberliği ve ilhamı bir arada sunan deneyim alanlarına dönüşüyor.

#işbirliği

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şarkıcı Melek Mosso oyuncu ve model Serkan Sağdıç’tan tek celsede boşandı!Şarkıcı Melek Mosso oyuncu ve model Serkan Sağdıç’tan tek celsede boşandı!
Marmaris’te konut sıkıntısı devam ediyor!Marmaris’te konut sıkıntısı devam ediyor!

Anahtar Kelimeler:
boya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

İsrail'den Lübnan'a ağır bombardıman! Çok sayıda bölge hedef alındı

İsrail'den Lübnan'a ağır bombardıman! Çok sayıda bölge hedef alındı

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Başka erkekle görüntüleri çıldırttı! "Her tarafı" açık diyerek isyan etti

Başka erkekle görüntüleri çıldırttı! "Her tarafı" açık diyerek isyan etti

Altın rekor kırınca vatandaşların yeni tercihi oldu: "Düğünlerde takı için satın alınıyor"

Altın rekor kırınca vatandaşların yeni tercihi oldu: "Düğünlerde takı için satın alınıyor"

Milyon dolarlık tartışmalı lüks otele el kondu

Milyon dolarlık tartışmalı lüks otele el kondu

Diğer Haberler

Muş'ta DEAŞ operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Muş'ta DEAŞ operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti

Ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti

Bucak'ta odunlukta çıkan yangın korkuttu

Bucak'ta odunlukta çıkan yangın korkuttu

Burdur'da yanan kamyonet kullanılmaz hale geldi

Burdur'da yanan kamyonet kullanılmaz hale geldi

Gaziantep'te 34 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te 34 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Markette 5 yaşındaki çocuğunu tekmeleyen baba tutuklandı! İfadesi pes dedirtti

Markette 5 yaşındaki çocuğunu tekmeleyen baba tutuklandı! İfadesi pes dedirtti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.