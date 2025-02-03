Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıklamak üzere kameralar karşısına geçti.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

"TÜRKİYE'Yİ HER ALANDA BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Temkin, teyakkuzu bir an olsun bırakmanın ağır sonuçları olacağını biliyoruz. Dibini görmediğimiz suya adım atmıyoruz. Milletimizi mahcup etmedik. Milletimize hiçbir zaman mahcup olmadık. Bundan sonra da milletin emanetine leke düşürmeyecek. Türkiye'yi her alanda büyütmeye devam edeceğiz.

"ADALET ÖNÜNDE CANLARI YANACAK"

Pek çok konuyu ele aldığımız bir kabine toplantısını daha tamamladık. Yangın faciasında vefat eden 78 kardeşimizin her birine rahmet niyaz ediyorum. Sevdiklerini ve yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Facianın üzerinden geçen 2 haftaya rağmen acımız da öfkemiz de çok büyük. Sorumluların hepsinin yargıya hesap vermesi için gereken neyse yapıyoruz. Meclisimizde kurulması kararlaştırılan araştırma komisyonu da katkı verecek. Yangından hemen sonra görevlendirmesi yapılan müfettişlerimiz raporlarını tamamlıyor. Bu raporlar soruşturmayı yürüten başsavcılığımızla da paylaşılmaktadır. Hepsinden tek tek hesap sorulacaktır. İhmali olanların da adalet önünde canı yanacağından kimsenin şüphesi olmasın.

"REKOR KIRDIK"

Turizm gelirimiz 61 milyarla 103 milyonla rekor kırdık. Turizmde 2025 yılı için hedefimiz 65 milyon ziyaretçi 64 milyar dolar turizm geliri ümit ediyoruz. Son 22 yılda en büyük yatırımları yaptığımız alanlarından başında sağlık geliyor. Halkımızın çoğu için nitelikli sağlık hizmeti almak problemdi. Dünyada örnek gösterilen sistemi milletimizin istifadesine sürdük.

AİLE HEKİMLERİ İLE İLGİLİ YENİ KARAR

Aile hekimlerimizi hastane randevu sistemine entegre ediyoruz. Aile hekimlerimiz için randevu kontenjanları ayırdık. Aİle Hekimlerimiz sadece ilk bir ay içinde 5 milyon 200 bin vatandaşımıza sağlık taraması yaptı. Kronik hastaların ilaçlarını yazdırmak için hastaneye gitme zorunluluğunu kaldırdık. Aile hekimlerinde yazdırabilecekler. Özel hastaneler yönetmenliğinde bazı önemli değişikliklere gidildi. Hizmet ve ücret konularında farklı bir çalışma kültürünün yerleşeceğine inanıyorum.

"DEPREMZEDELERİN İHTİYAÇLARI İLK SIRAMIZDA YER ALDI"

6 Şubat 2025 depreminin 2 yılını geride bırakacağız. Hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum. İlk günden beri deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Depremzedelerin ihtiyaçları ilk sıramızda yer aldı. Engellerin aşılması için ne yapılması gerekiyorsa yaptık. 201 bin 431 bağımsız bölümünü hak sahiplerine teslim ettik. Seçim döneminde bedava ev vaat edip 2 yıldır ortalıkta görünmeyenler bizim mücadelemizi anlayamazlar. Sırf sandıktan istediği sonuç çıkmadı diye depremzedelere hakaret edenler bizim samimiyetimizi anlayamaz.