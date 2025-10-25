HABER

Kahreden olay! Emekli astsubay evinde ölü bulundu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde emekli bir astsubay yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan 64 yaşındaki emekli astsubay Osman Topuksak, karın ağrısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekiplerinin yardımıyla pencereden eve giren ekipler, Topuksak'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Topuksak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan tahkikatın ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

