Kalp pili olanlar neleri yapamaz? Kalp pili olan hastalar nelere dikkat etmelidir?

Kalp, insan bedenindeki diğer organlardan farklı olarak elektriksel olarak uyarma ve iletme görevlerini üstlenir. Kalbin düzenli işleyişi yaş faktörüne göre değişmekle beraber nabzı belirli bir aralıkta da tutar. Çeşitli rahatsızlıklardan kaynaklanan kalp elektrik sisteminde yaşanan bozulmalar sebebiyle nabız yavaşlaması veya aşırı yükselmesi görülebilmektedir. Günümüzde kalp pilleri sadece kalbin durmasını engellemek için değil; kalp yetmezliği, kalp kasını saran hastalıklar, ritim bozulmaları, kalp kasılmasının azalması ve kalp büyümesi olan kişilerde de kullanılmaktadır.

Kalp pili olanlar neleri yapamaz?

Kalp pilinin yerleştirildikten sonra hastalara kalp pilinin temel elektronik bilgileri ve acil durum yönergelerini içeren bir bilgilendirme kartı verilir. Hasta bu kartı her zaman yanında taşımalıdır. Bununla beraber kalp pili olan hastaların pillerinin markaları hakkında bilgi sahibi olması da oldukça önemlidir.

Kalp pillerinin genel olarak bütün elektronik cihazlar ile etkileşim gösterdiği bilinmektedir. Ama bu etkileşimler çoğunlukla önemsiz olduğundan ciddi sorunlar yaratmamaktadır.

Kalp pili kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar ise şöyledir:

Manyetik Rezonans görüntüleme (MR) cihazları kullanılmamalıdır.

Enerji santralleri, büyük jeneratörler, iletim hatları ve iletim binalarından uzak durmak gerekir.

Radyo ve televizyon yayını yapan kulelere çok yaklaşılmamalıdır.

Bazı müzik hoparlörlerindeki mıknatıs yapıları kalp pilleriyle etkileşime girebilmektedir.

Cep telefonu ve telsiz telefonlar pilden en az 15 cm uzakta tutulması tavsiye edilmektedir.

Metal detektörler ve X-Ray cihazları kullanılmamalıdır.

Kalıcı olarak yerleştirilen kalp pillerinde güvenlik özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler kalıcı kalp pilini evdeki elektrikli aletler ile etkileşime girmesini önleyebilir. Ancak yine de çamaşır makineleri, süpürgeler, elektrikli battaniyeler, ütüler, koşu bantları, saç kurutucuları, mikrodalga ve elektrikli fırınlar, radyolar, televizyondan, mutfak robotları, saç kurutma makineleri, dikiş makineleri, çağrı cihazları ve overlok makineleri gibi ev araçlarından 10-15 cm kadar uzak durulması tavsiye edilmektedir. Her ihtimale karşı da tüm bu ev araçlarını kullanırken dikkatli olunmalı ve evde yalnızken bu cihazlar kullanılmamalıdır.