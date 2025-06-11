Kaza mı ihmal mi suikast mi? Ferdi Zeyrek'in avukatından açıklama: "İlk bulgulara göre..."

Kurban Bayramı'nın birinci günün gecesinde evinde elektrik çarpması sonucu yaralı olarak kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in avukatı Necibe Karaoğlanlar Hasgör, olayın soruşturma boyutuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

KAZA MI İHMAL Mİ SUİKAST Mİ?

Kaza mı ihmal mi suikast mi? sorularına yanıt niteliğindeki açıklamada Hasgör, elde edilen ilk bulgulara işaret etti.

'TEHDİT EDİLİYORUM' DEMİŞTİ

Zeyrek'in bir süre önce tehdit edildiğine ilişkin yaptığı konuşmaya da değinen Karaoğlanlar Hasgör, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Nehir Zeyrek hakkında ahlaksız paylaşımlar!

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek‘in ani ölümü sebebiyle tarifsiz bir acı içerisindeyiz. Kendisi bundan bir süre önce çeşitli vesilelerle görevi nedeniyle tehdit edildiğini kamuoyu ile paylaşmıştı. Ancak vefatı sonucu neticelenen elim olaydaki ilk bulgular, elektrik kaçağının tesisattaki malzeme ve montajın fen ve teknik kurallarına uygunsuzluğundan kaynaklandığı izlenimini vermektedir. Bu durum yaşanan elim olayın kişi veya kişilerin ihmalinden kaynaklanan bir kaza olabileceği şüphesini doğurmaktadır. Soruşturma safahatinde bu durumun aksine olabilecek herhangi bir bulgunun ortaya çıkması halinde yeni gelişmeler tarafımızca kamuoyu ile paylaşılacaktır.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır