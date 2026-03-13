Kerkük'te Fransız askerlerinin bulunduğu üsse havan ve roket saldırısı

Irak'ın Kerkük kentinde Fransız askerlerin bulunduğu K1 Askeri Üssü'ne havan ve roket saldırısı düzenlendi. Önceki gün Erbil'de Fransız ortak askeri üssüne düzenlenen saldırıda 9 Fransız askeri yaralanmış, 1 asker hayatını kaybetmişti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle Orta Doğu'da tansiyon yükselmeye devam ederken, Irak'ın farklı bölgelerinde de saldırılar sürüyor. Irak'ın Kerkük kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan K1 askeri üssüne saldırı gerçekleştirildi. Kerkük'teki güvenlik kaynakları Fransız askerlerin bulunduğu üssün roket ve havan saldırılarıyla hedef alındığını aktardı. Kaynaklar, ilk incelemelere göre saldırı sonucunda her hangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı, herhangi bir maddi hasar meydana gelmediğini açıkladı. Bir helikopterin üsse indiği sırada fırlatılan roketlerin, üs çevresindeki duvarların dışına düştüğü belirtildi.

KEKRÜK'TEKİ FRANSIZ ÜSSÜNE İRAN SALDIRISI

Olayın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi ve bölgede sıkı güvenlik önemleri alındı. Saldırının faillerini bulmak amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

K1 askeri üssünün geçmişte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri tarafından kullanıldığı biliniyor.

BİR FRANSIZ ASKERİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Söz konusu saldırı saldırı, dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de Peşmerge güçleri ile Fransız askerlerinin ortak kullandığı bir askeri üsse yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından geldi. Erbil'deki saldırıda 1 Fransız askerinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

İran'dan Irak'ta ortak üsse saldırı: 6 Fransız askeri yaralandı İran'dan Irak'ta ortak üsse saldırı: 6 Fransız askeri yaralandı

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Şanlıurfa'da trafik kazası! 1 ölü 8 yaralıŞanlıurfa'da trafik kazası! 1 ölü 8 yaralı
Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonu! 3 kişi tutuklandıSamsun merkezli dolandırıcılık operasyonu! 3 kişi tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Fransa İran Irak Kerkük
İsrail'in tehdidinden sonra Tahran'da miting alanında patlama

İsrail'in tehdidinden sonra Tahran'da miting alanında patlama

AFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildi

AFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildi

SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"

SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"

Evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

Evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Meclis’in gündemi BYD oldu: ‘O dolarları ödemek zorunda’

Meclis’in gündemi BYD oldu: ‘O dolarları ödemek zorunda’

