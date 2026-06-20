Kılıçdaroğlu anayasa değişikliğine 'yeşil ışık' mı yaktı? "Bunu yaparlarsa 'evet' deriz"

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, uzun bir aradan sonra çıktığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sözcü TV'deki yayında Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar geniş yankı uyandırırken, 'Anayasa değişikliğiyle' ilgili bir detay ise çoğu kişinin gözünden kaçtı.

"EKREM İMAMOĞLU CUMHURBAŞKANI ADAYINIZ MI?"

"Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayınız mı?" diye gelen soruya yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu "Niye bunu tartışıyoruz? Ben bu rejimi kabul etmiyorum ki, bu sistemi kabul etmiyorum ki. Ben bu sistemi kabul etmiyorum" dedi.

KILIÇDAROĞLU: "ZORUNLU OLDUĞUM İÇİN ADAY OLDUM"

"Siz de aday oldunuz" diye gelen yanıta ise "Zorunlu olduğum için aday oldum." diye karşılık verdi.

"ANAYASAYI DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin devamında ise anayasa değişikliğiyle ilgili kullandığı ifadeler ise dikkat çekti:

"Biz anayasayı değiştirmek istiyoruz. 6 parti anayasayı nasıl değiştireceğimizi, güçlendirilmiş parlamenter sisteme nasıl geçeceğimizi yazdık. Kamuoyuna açıklama yaptım."

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE DESTEK OLUR MUSUNUZ?" DİYE SORULDU

Gazeteci Barış Terkoğlu da Kılıçdaroğlu'na açık açık "Anayasa değişikliği planlanıyuor iktidar tarafından. Siz de biliyorsunuz bunun için belli bir milletvekili sayısı gerekiyor. Yani muhalefetten belli bir kesimin de destek olması gerekiyor. Siz böyle bir anayasa girişiminin içinde olacak mısınız olmayacak mısınız?" sorusunu yöneltti.

"BUNU YAPARLARSA BİZ ONA'EVET' DERİZ"

Kılıçdaroğlu ise bu soruya şöyle yanıt verdi:

"Anayasa değişikliği ile görüşlerimiz var. Partinin yetkili organları tarafından kabul edilmiş. Amacımız güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirmektir. Bu parlamento parlamento değil. Milletvekilleri karar bile alamıyor. İradeleri sıfıra inmiş bir parlamento var. Ben bu parlamentoyu ne yapacağım? 600 milletvekiline boşuna maaş ödüyorlar. Parlamento güçlenmediği sürece demokrasi olmaz. Anayasa değişikliğinde gelip de güçlendirilmiş parlamenter sistem derlerse, parlamentoyu gerçek bir parlamento yaparlarsa biz ona 'evet' deriz."

İDDİALAR GÜNDEMDEYDİ

Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin mutlak butlan kararıyla yeniden CHP'nin başına geçmesinde iktidarın etkisi olduğu, bunun arkasında yatan sebebin de olası bir anayasa değişikliğinde destek beklediği iddiaları kamuoyunda yankı bulmuştu.

'YEŞİL IŞIK YAKTI'

Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında yaptığı açıklamalara anayasa değişikliğine 'yeşil ışık yaktı' olarak yorumlandı.