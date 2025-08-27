HABER

Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! 'Kurultay' iddiası gündem olmuştu: "Şüphem yoktu"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin kurultayının iptal edilmesi durumunda "Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz görüşünü" savunmaya devam ettiği öne sürülmüştü. Gündeme damga vuran iddiayla ilgili Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu.

Hazar Gönüllü

Dün akşam eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu öne sürülen kaynaklara dayandırılan iddia gündem oldu. İddianın ardından gözlerin çevrildiği Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi.

KILIÇDAROĞLU'NUN "PARTİ YÖNETİLMEK ZORUNDA" DEDİĞİ İDDİASI

Dün akşam tv100'de Kılıçdaroğlu'un CHP'nin 2023'teki kurultayın ilişkin açılan davayı da basından takip ettiği, dosya ile özel olarak ilgilenmediği iddia edilmişti. Programda, Kılıçdaroğlu'nun kurultay iptal edilirse "Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz görüşünde" olduğu öne sürülmüştü.

KILIÇDAROĞLU SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Kılıçdaroğlu tv100'de Evren Gürbüz aracılığıyla iddiaya yanıtını paylaştı. "Bana yakın kaynaklar konusu diye bir şey yok. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Ben sosyal medya üzerinden tüm görüşlerimi aktarıyorum. Herkes sosyal medyaya bakıp oradan yaptığım açıklamalara itibar etsinler" diyen Kılıçdaroğlu iddiaya şunları ekledi:

"DAVA YAKLAŞTIKÇA, BU TÜR ELEŞTİRİLERİN YAPILACAĞINDAN ŞÜPHEM YOKTU"

"Onun dışındaki haberlere, görüşlere, yorumlara itibar etmesinler. Kurultay davası yaklaştıkça, bu tarih öncesinde bana yönelik bu tür eleştirilerin yapılacağından şüphem yoktu. Paylaşmadığım hiçbir şeye itibar etmeyin.

"BENİ YIPRATMAK İSTEYEN ÇEVRELERE MALZEME VERİLMEK İSTENİYOR"

Bana yakın kaynak yok. Böylelikle beni yıpratmak isteyen çevrelere malzeme verilmek isteniyor. Bana sormadan, benden duymadan bu tür haberlere kimse itibar etmesin."

