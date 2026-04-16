Kimseyle konuşmayan katilin kullandığı sözcük dehşete düşürdü

1'i öğretmen 9'u öğrenci 10 kişinin katili İsa Aras Mersinli'yi okuldan bir öğrenci ve hayatını kaybeden öğrencilerin öğretmeni anlattı. Mersinli'nin kullandığı sözü edilen kelime dikkat çekti.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda dün gerçekleşen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Okulda bu sabah sessizlik hakim oldu.

ÖĞRETMEN ANLATTI: 'OKUL AVCISI' ANLAMINDA BİR SÖZCÜK KULLANIYORMUŞ

Okulda görev yapan Sosyal Bilimler Öğretmeni İbrahim Huylu, öğrencilerinden olan saldırganın 'okul avcısı' şeklinde bir kelime kullandığını duyduğunu ifade ederek şöyle konuştu:
"İngilizce o kavramı bilmiyorum ama 'okul avcısı' anlamında bir sözcük kullanıyormuş. Kimseyle muhatap olmazdı. Bu yıl yanında 3 arkadaşı daha olduğu söyleniyor. Hiç arkadaşı olmazdı bu çocuğun. Babayı görmüştük, babanın emniyetçi olduğu söyleniyor. Uzaktan bir görüşmemiz oldu. Çocuk üzerinde etkili değildi. Çocuk babanın üzerinde etkiliydi. Bu izlenimi edindik. Ben sosyal bilimler 5. sınıf öğretmeniyim. Vefat eden çocukların öğretmeniyim."

OKULUN ÖĞRENCİSİ: HERKESE KURULAN BİR ÇOCUKTU

Okulda öğrenim gören ve ismini açıklamak istemeyen bir öğrenci de Mersinli'yi anlattı. Saldırganın takıntılı olduğunu söyleyen öğrenci, "Zaten çocuk takıntılı bir çocuktu, her gördüğünü yapan bir çocuktu. Bence bu okula bir güvenlik gerek. Çünkü öyle bir çocuğun okulda yeri yoktu. Yetmezmiş gibi herkese kurulan bir çocuktu. Kendisinin arkadaşı da yoktu okulda. Bir arkadaşı vardı, o da kendisi gibiydi. İçine kapanık bir çocuktu. 8-G şubesindeydi, kimseyle muhatap olmazdı. Onca insanın çocuğu vefat etti, bu okula güvenlik şart" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

