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Kocaeli'den sonra Ankara Valiliği de vatandaşları uyardı: Askeri uçak havalanacak!

Kocaeli Valiliği, bugün saat 15.00’te il genelinde ikaz ve alarm sisteminin testinin yapılacağını duyurarak yüksek sesle yapılacak ve 60 saniye sürecek test esnasında vatandaşları endişeye kapılmamaları konusunda uyarmıştı. Bir uyarı da Ankara Valiliği'nden geldi. Valilik 'test uçuşu' duyurusu paylaştı.

Kocaeli'den sonra Ankara Valiliği de vatandaşları uyardı: Askeri uçak havalanacak!

Ankara Valiliği, modernizasyonu yapılan bir askeri uçağın test amaçlı uçuş yapacağını belirterek, tedirgin olunmaması konusunda uyarıda bulundu.

KOCAELİ VALİLİĞİ DUYURDU: SAAT 15.00'E DİKKAT!

Kocaeli Valiliği, il genelinde 4 Temmuz 2025 Cuma günü yani bugün, saat 15.00’te sistemin testinin yapılacağını duyurdu.

Valiliğin duyurusuna göre, test esnasında test ikazı "Dikkat Dikkat İlimizde Kurulan İkaz ve Alarm Sisteminin Test Yayınıdır. Lütfen Panik Yapmayınız!" anonsu + 60 saniye düz siren sesi şeklinde yapılacak.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Yüksek sesle yapılacak İkaz ve Alarm Sisteminin Test’i sırasında kurum, kuruluşlar ve vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermeleri, test yayınları sebebiyle endişeye kapılmamaları önemle rica olunur." denildi.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN 'TEST UÇUŞU' DUYURUSU

Kocaeli den sonra Ankara Valiliği de vatandaşları uyardı: Askeri uçak havalanacak! 1

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TAI Mürted tesislerinde modernizasyonu yapılan bir askeri uçak bugün 15.00-16.00 saatlerinde Beypazarı-Ayaş arasında 30 bin feet ve üzerinde test amaçlı ses hızı aşımı yapacaktır. Tedirgin olunmaması bakımından güzergahtaki yöre halkının bilgisine sunulur" denildi.

(DHA)

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Ankara Kocaeli
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