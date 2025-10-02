HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Kolombiya'dan Sumud tepkisi: Anlaşmaları feshedip, İsrailli diplomatları sınır dışı etti

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Sumud Filosu'na saldıran İsrail'le serbest ticaret anlaşmasını derhal feshedeceklerini ve İsrail'in Kolombiya'daki tüm diplomatlarını sınır dışı edeceklerini duyurdu.

Kolombiya'dan Sumud tepkisi: Anlaşmaları feshedip, İsrailli diplomatları sınır dışı etti

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kolombiya'daki tüm İsrailli diplomatların ülkeden sınır dışı edileceğini belirtti.

"TİCARET ANLAŞMASI DERHAL FESHEDİLECEK, SINIR DIŞI EDİLECEKLER"

Cumhurbaşkanı Petro, "Elimizdeki bu bilgi doğruysa, bu (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu tarafından işlenen bir başka uluslararası suç anlamına gelir. İsrail ile serbest ticaret anlaşması derhal feshedilecektir. Kolombiya'daki tüm İsrail diplomatik heyeti sınır dışı edilecektir." ifadelerini kullandı.

Kolombiya dan Sumud tepkisi: Anlaşmaları feshedip, İsrailli diplomatları sınır dışı etti 1

NETANYAHU'YA SERT TEPKİ

Netanyahu'yu sert sözlerle hedef alan Petro, "Totalitarizmi analiz eden filozof Hannah Arendt, 1950'lerde Nazilerin halen hayatta olduğunu söylemişti. Hitler, dünyanın siyasetinde yaşamaya devam ediyor. Arendt haklıydı. Umarım halklar uyuşturulmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya basınına göre, Cumhurbaşkanı Petro'nun İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun saldırıya uğraması ve aralarında 2 Kolombiya vatandaşının olması nedeniyle bu kararı aldığı ifade ediliyor.

"İSRAİL ORDUSU, KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NDAKİ 2 VATANDAŞIMIZI ALIKOYDU"

Kolombiya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısı kınandı.

Kolombiya dan Sumud tepkisi: Anlaşmaları feshedip, İsrailli diplomatları sınır dışı etti 2

Açıklamada, İsrail'in 2 Kolombiya vatandaşını alıkoyduğu vurgulanarak, "Kolombiya, yurt dışındaki vatandaşlarının fiziksel bütünlüğünü, özgürlüğünü ve insan haklarını ihlal eden her türlü eylemi kesin bir şekilde reddediyor." ifadesine yer verildi.

Kolombiya'nın, alıkonulan vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını talep ettiği belirtilen açıklamada, "Uluslararası toplumu, insan hakları örgütlerini ve dost ülkeleri, filodaki tüm üyelerin, özellikle de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin garanti altına alınması için acilen diplomatik baskı yapmaya çağırıyoruz." denildi.

Açıklamada, Filistin halkıyla dayanışma içinde olunduğu kaydedilerek, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı.

Kolombiya dan Sumud tepkisi: Anlaşmaları feshedip, İsrailli diplomatları sınır dışı etti 3

PETRO, TRUMP'IN GAZZE'DEKİ ATEŞKES PLANINDAN MEMNUN DEĞİL

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki ateşkes planına ilişkin paylaşımda bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail, 25 Türk'ü alıkoydu! İsimler belli oldu İsrail, 25 Türk'ü alıkoydu! İsimler belli oldu

Cumhurbaşkanı Petro, şunları kaydetti:

"Trump'ın barış önerisi için bir an sevindim. Gazze halkının yemek yiyebilmesini başlangıç olarak koyduğunu düşündüm ama öyle değil. Bu, halkın açlıktan ölmüş olduğu bir barış planı. İsrail, uluslararası sularda hayatı savunan genç İsveçli Gretha'yı ve arkadaşlarını tutukluyor. Oysa onların tek amacı, açlıktan ölmesi istenen halka yiyecek ulaştırmaktı. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, burada küresel ölçekteki iki yüzlülüğünü gösteriyor. Neden çünkü o bir dünya suçlusu ve yakalanmalı. Bu barış planı sahte çıktı çünkü açlıktan ölen bir halk üzerinden başlıyor."

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk aktivistlerin alıkonulmasıyla ilgili soruşturma!Türk aktivistlerin alıkonulmasıyla ilgili soruşturma!
Dünyanın konuştuğu görüntü! İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı... Baskın anı kameradaDünyanın konuştuğu görüntü! İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı... Baskın anı kamerada

Anahtar Kelimeler:
İsrail Kolombiya Sumud Filosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.