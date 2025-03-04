Kriz yaratmış, "Rozetimiz işportaya düşürülemez" çıkışı gelmişti... Adnan Beker CHP'ye katıldı

2023 seçimlerinde altılı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklayan ve bu sözleriyle hafızalara kazınan Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı.

"KURDUĞUM HAYALLERİMLE BURADAYIM"

Beker, kürsüde bir konuşma yaptı. Beker'in açıklamaları şöyle:

"Beni onurlandıran, bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Bugün burada tecrübelerimle ve kurduğum hayallerimle buradayım. Bir şeyleri değiştirebileceğime inanıyorum. İnşallah partimizi hep birlikte iktidara taşıyacağız."

Beker'in katılımıyla, CHP'nin milletvekili sayısı 134'e çıktı.

CHP İÇİNDEN TEPKİ GELMİŞTİ: "ROZETİMİZ İŞPORTAYA DÜŞÜRÜLEMEZ"

Beker'in CHP'ye katılacağı haberleri CHP içinde kriz yaratmıştı. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı Beker’in geçmişte Millet İttifakı’na destek vermediğini ve CHP’ye katılmasının parti tabanında soru işaretleri yaratacağını belirtirken, "CHP, iktidardan umduğunu bulamayanların son durağı değildir. Rozetimiz işportaya düşürülemez" demişti.