Kullanıma sunuldu: ChatGPT’ye grup sohbetleri özelliği geldi

OpenAI, yaptığı açıklamada, ChatGPT’nin Free, Go, Plus ve Pro planlarındaki tüm kullanıcılar için grup sohbetlerini dünya genelinde kullanıma sunduğunu duyurdu.

CHATGPT İLE GRUP SOHBETİ İMKANI

Bu özellik, kullanıcıların birbirleriyle ve ChatGPT ile tek bir ortak sohbet içinde iş birliği yapmasına olanak tanıyor. TechCrunch'ta yer alan habere göre; OpenAI, bu yenilikle birlikte ChatGPT’nin birebir yardımcı olmaktan çıkıp arkadaşların, aile üyelerinin veya iş arkadaşlarının birlikte plan yapabileceği, içerik üretebileceği ve karar alabileceği bir ortama dönüştüğünü söylüyor.

Şirket, ChatGPT’deki grup sohbetlerini insanların seyahat planlarını koordine etmeleri, ortak belgeler yazmaları, tartışmaları çözmeleri veya birlikte araştırma yapmaları için bir yöntem olarak görüyor. ChatGPT ise seçenekleri arayarak, özetleyerek ve karşılaştırarak yardımcı oluyor.

Bir daveti kabul ettikleri sürece, bir grup sohbetine en fazla 20 kişi katılabiliyor. Şirket, kişisel ayarların ve hafıza özelliklerinin her kullanıcıya özel kalmaya devam ettiğini belirtiyor.

Bir grup sohbeti başlatmak için kullanıcıların kişi simgesine dokunup katılımcı eklemesi gerekiyor. Bu, doğrudan kişi ekleyerek veya bir bağlantı paylaşarak yapılabiliyor. Herkesten ad, kullanıcı adı ve fotoğraftan oluşan kısa bir profil oluşturmaları isteniyor.

Dikkat edilmesi gereken bir nokta, mevcut bir sohbete birini eklemenin yeni bir konuşma oluşturması. Yani orijinal sohbet değişmeden kalıyor.

CHATGPT NE ZAMAN SOHBETE DAHİL OLACAĞINI BİLECEK

OpenAI, ChatGPT’nin bir grup konuşması sırasında ne zaman dahil olacağını ve ne zaman sessiz kalacağını bildiğini söylüyor. Kullanıcılar, ChatGPT’den yanıt almak için ise “ChatGPT” etiketini kullanabiliyor. Ayrıca ChatGPT, mesajlara emojiyle tepki verebiliyor ve profil fotoğraflarına atıfta bulunabiliyor.

Bu hamle, OpenAI’nin ChatGPT’yi basit bir sohbet robotundan daha sosyal bir platforma dönüştürme yolundaki son adımını temsil ediyor. OpenAI, grup sohbetlerinin ChatGPT’nin sadece tek kişilik bir deneyim değil, iş birliğine uygun bir ortam haline gelmesinin başlangıcı olduğunu söylüyor.

Grup sohbetleri özelliğinin duyurusu, hem Instant hem de Thinking sürümlerini içeren GPT-5.1’in kullanıma sunulmasının üzerinden henüz iki hafta geçmeden geldi. Eylül ayında OpenAI, kullanıcıların kendilerinin ve arkadaşlarının videolarını oluşturarak TikTok tarzı algoritmik bir akışta paylaşabildiği Sora adlı sosyal bir uygulama da çıkarmıştı.