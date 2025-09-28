Kütahya depreminin ardından uyardı! Prof. Dr. Süleyman Pampal: Bölge çok kırılgan

Depremlerin biri başlıyor biri bitiyor. Son günlerin en hareketli bölgesi Balıkesir olmuştu. Bu kez Kütahya sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kütahya'nın yanı sıra İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Yalova, Eskişehir ve Balıkesir'de de hissedilen depremin, 8,46 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremin ardından CNNTürk'e katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Pampal'ın açıklamalarından satır başları;

"Sürekli oluyor. 6.1 üzerine binlerce artçı oldu. Sındırgı fayı kırıldı. 5’i bulan artçılar oldu. Güneye doğru geniş bir alanda faylar bulunduğu anlaşılıyor. Ege Denizi içinde meydana gelen deprem fırtınası depremleri niteliğinde. Sındırgı’nın yakını aynı fay. Batıda Sındırgı kırıldı şimdi doğuya doğru Simav’a kaydı. Güneyde 6’lık 1995’de bir deprem var. Bu fay böyle bir hat.

"BÖLGE ÇOK KIRILGAN"

Batı Anadolu’dan İç Anadolu’ya devam eden fay zonunun kırılmasıyla oluyor. 2011’de Simav depremi var ve 6.1’lik Sındırgı depremi var. Bölge çok kırılgan. 5-6 deprem üreten bir zondur bu zon. Kuzey Anadolu fayı çok önemli bir faydır. Ama Batı Anadolu’daki faylar genelde 5-6 nadiren 7’lik deprem olur. 7’nin üzerini üretmesi bizim ülkemizde yıkıcı sonuçlar doğurur. "