Son dakika... Kütahya'da 5,4 büyüklüğünde deprem! İstanbul, Balıkesir ve Bursa'da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre merkez üssü Kütahya Simav olan 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 12:59'da yerin 8,64 kilometre altında yaşandı.

İSTANBUL, İZMİR, BALIKESİR VE BURSA'DA DA HİSSEDİLDİ

Sarsıntı; İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa ve çevre illerden de hissedildi. Depremle ilgili olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamada bulundu.

BAKAN YERLİKAYA: "SAHA TARAMALARINI BAŞLANMIŞTIR"

Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada ise gelişmelerin takip edildiği aktarıldı.

Ayrıntılar geliyor...